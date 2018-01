Projekt Na-Tour-Energie

Führungen rund um Dörentrup für Kinder und Erwachsene

Kreis Lip­pe. Ein­mal ein Schwein an­fas­sen, fri­schen Sau­er­amp­fer schme­cken oder da­bei zu­se­hen, wie Ab­fall zu Strom um­ge­wan­delt wird: Das Pro­jekt Na-Tour-Ener­gie, das nun of­fi­zi­ell star­tet, lädt dazu ein, die lip­pi­sche Na­tur neu zu ent­de­cken. Bei un­ter­schied­li­chen Er­leb­ni­stou­ren sol­len so­wohl Kin­der als auch Er­wach­sene ihre Um­welt haut­nah er­le­ben und ken­nen­ler­nen. Das vom Eu­ropäi­schen Fonds für re­gio­nale Ent­wick­lung (E­FRE) ge­för­derte Pro­jekt wird von der Lippe Tou­ris­mus & Mar­ke­ting GmbH (LTM) in und um Dören­trup an­ge­bo­ten. "Lippe be­sticht auch durch seine Na­tur, die wir schüt­zen müs­sen. Aber nur wer sie ver­steht und kennt, kann sie wert­schät­zen. Na-Tour-Ener­gie soll durch die pra­xis­na­hen An­sätze ein bes­se­res Ver­ständ­nis für den Ar­ten- und Kli­ma­schutz bei Jung und Alt schaf­fen. Denn eben die­sen Ar­ten- und Kli­ma­schutz ha­ben wir uns auch beim Kreis Lippe auf die Fah­nen ge­schrie­ben", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann.

Die ers­ten Tou­ren star­ten be­reits im Ja­nu­ar: Die Er­leb­ni­stour "­Ko­cher­leb­nis Schwä­bisch Häl­li­sches Land­schwein", die ins­be­son­dere Koch­lieb­ha­ber an­spre­chen dürf­te, fin­det am 20.01.2018 um 15.00h statt. Das Er­leb­nis Obst­baum­schnitt kann am 27. Ja­nuar um 11 Uhr wahr­ge­nom­men wer­den. Mehr als 30 Na-Tour-Ener­gie-Er­leb­nis­füh­rer bie­ten ü­ber das Jahr ver­teilt knapp 150 Rund­tou­ren für Grup­pen an. "­Mit den Führun­gen 2018 tes­ten wir, wie das in­no­va­tive An­ge­bot an­ge­nom­men wird. Auf Grund­lage der Rück­mel­dun­gen wol­len wir die Tou­ren für 2019 wei­ter­ent­wi­ckeln und best­mög­lich auf die Be­darfe und In­ter­es­sen der un­ter­schied­li­chen Ziel­grup­pen an­pas­sen", be­tont Gün­ter Wei­gel, Ge­schäfts­füh­rer der LTM. Kin­der­gar­ten- und Schul­kin­der, Fa­mi­lien und Er­wach­sene kön­nen aus vier ver­schie­de­nen Tou­ren aus­wählen: Bei der Führung "Er­leb­nis er­neu­er­bare Ener­gien" er­hal­ten die Teil­neh­mer einen Ein­blick in die Bio­gas­an­lage Wend­ling­hau­sen, in die De­po­nie Dören­trup oder sam­meln In­for­ma­tio­nen zur Wind­kraf­t­ener­gie. Die Tour "­Dorf der Tiere – Ein­heit von Dorf, Mensch und Tier" führt in die Welt ei­nes Bie­nen­volks oder al­ter Nutz­tier­ras­sen. Zu­dem kön­nen Bäume und Vö­gel ent­deckt und be­stimmt wer­den. För­der­pro­gramme und Wis­sens­wer­tes rund um Elek­tro­au­tos stel­len die Na-Tour-Füh­rer bei "Er­leb­nis Elek­tro­mo­bi­lität" vor. Zu­sätz­lich be­kom­men die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, Fun-Fahr­zeuge und Sport­geräte aus­zu­pro­bie­ren. Die vierte Führung "­Land­wirt­schaft im Ein­klang mit der Na­tur" nimmt In­ter­es­sierte mit auf Höfe in der Re­gion. Es kön­nen bei­spiels­weise der Hof Pe­tig oder der Schwei­ne­m­ast­hof Mei­er­jo­hann er­kun­det wer­den. "Na-Tour-Ener­gie steht für in­no­va­ti­ven und nach­hal­ti­gen Na­tur- und Ener­gie-Bil­dungs­tou­ris­mus. Un­ser Ziel ist es, durch das viel­fäl­tige und ab­wechs­lungs­rei­che Pro­gramm ein um­welt­freund­li­che­res Be­wusst­sein zu stär­ken", so Pro­jekt­ko­or­di­na­tor Jan Wi­so­mier­s­ky. Aus­gangs­punkt für alle vier Er­leb­ni­stou­ren ist das In­no­va­ti­ons­zen­trum in Dören­trup. Da­mit KiTa-Grup­pen und Schul­klas­sen bis ein­sch­ließ­lich der Jahr­gangs­stufe 6 das An­ge­bot ein­fa­cher nut­zen kön­nen, ar­bei­tet die Um­welt­stif­tung Lippe mit der KVG zu­sam­men. Mit dem Um­welt­bil­dung­sTicket fah­ren die Kin­der mit den öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln für 19 Euro nach Dören­trup-Wend­ling­hau­sen und zurück. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu dem Pro­jekt Na­Tou­r­Ener­gie und die ak­tu­el­len Er­leb­ni­stour-Ter­mine gibt es un­ter ww­w.na­tou­r­ener­gie.de und bei Jan Wi­so­mier­sky un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-1046 oder j.wi­so­mier­s­ky@­kreis-lip­pe.­de.

