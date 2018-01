Lohn-Plus von 2,2 Prozent

Bauarbeiter aus dem Kreis Lippe bekommen mehr Geld

Kreis Lip­pe. Mehr Schot­ter für die Be­schäf­tig­ten auf dem Bau: Die rund 2.360 Bau­ar­bei­ter im Kreis Lippe be­kom­men ab die­sem Mo­nat mehr Geld. Zum Mai stei­gen die Löhne um 2,2 Pro­zent auf jetzt 19,51 Euro in der Stun­de. Ein ge­lern­ter Mau­rer oder Be­ton­bauer geht so am Mo­nats­ende mit knapp 73 Euro mehr nach Hau­se. Das hat die IG BAU Ost­west­fa­len-Lippe mit­ge­teilt.

Die Ge­werk­schaft rät den Be­schäf­tig­ten zum Lohn-Check: "­Mit der nächs­ten Lohn­ab­rech­nung muss das Plus auf dem Konto sein", sagt Be­zirks­che­fin Sa­bine Katz­sche-Döring. Dem­nächst ver­han­delt die IG BAU außer­dem ü­ber eine Er­höhung der Min­dest­löhne in der Bran­che. "Für Fach­kräfte aber gilt: Mess­latte ist der Ta­rif­lohn", so Katz­sche-Döring. An­spruch auf die­sen ha­ben Bau­ar­bei­ter, die Ge­werk­schafts­mit­glie­der sind und de­ren Be­trieb dem Ar­beit­ge­ber­ver­band an­gehört. An­ge­sichts ei­ner bun­des­weit an­zie­hen­den Bau­kon­junk­tur sei die Er­höhung mehr als ge­recht­fer­tigt. Al­lein im Woh­nungs­bau hät­ten die In­ves­ti­tio­nen im letz­ten Jahr um 4,2 Pro­zent zu­ge­nom­men. In ih­rem Früh­jahrs­gut­ach­ten gin­gen führende Wirt­schafts­for­scher zu­dem von ei­nem wei­te­ren kräf­ti­gen Wachs­tum der Bau­bran­che aus. Katz­sche-Döring: "Da­von muss auch was in den Por­te­mon­naies der Be­schäf­tig­ten an­kom­men.

