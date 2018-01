Kostenfreies Excel-Tool

Energie- und Stromsteuer erstatten lassen

Kreis Lip­pe. Das deut­sche Steu­er­recht ist kom­plex. Ein Bei­spiel ist das Ener­gie- und Strom­steu­er­recht. "Viele Un­ter­neh­men, ins­be­son­dere des Pro­du­zie­ren­den Ge­wer­bes, kämp­fen sich – meist ein­mal im Jahr – durch das Dickicht der Ein­zel­re­ge­lun­gen", er­läu­tert Matt­hias Carl, stell­ver­tre­ten­der Ge­schäfts­füh­rer der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe). "Um in den Ge­nuss von Steu­er­er­mäßi­gun­gen zu kom­men, müs­sen die Un­ter­neh­men zunächst ein­mal die de­tail­lier­ten Re­ge­lun­gen ver­ste­hen." Zu­dem müss­ten sie, so Carl, je nach Steu­er­tat­be­stand zahl­rei­che An­for­de­run­gen er­fül­len, zum Bei­spiel Mess­tech­nik ein­set­zen, ein Ener­gie­ma­na­ge­ment­sys­tem ein­führen oder den Mel­de­pflich­ten der EU-Trans­pa­renz­ver­ord­nung nach­kom­men. Man­ches Un­ter­neh­men ver­zichte des­we­gen in­zwi­schen auf die Rück­er­stat­tung, ist Carl ü­ber­zeugt. Da­bei könne es im Ein­zel­fall um viel Geld ge­hen, meint Carl.

Um die Un­ter­neh­men bei der Be­rech­nung der mög­li­chen Steu­er­ent­las­tun­gen bzw. -er­mäßi­gun­gen zu un­ter­stüt­zen, bie­tet die IHK Lippe on­line ein kos­ten­freies Ex­cel-Tool an. Es wird bun­des­weit von ei­nem Groß­teil der IHKs ver­brei­tet und von vie­len Un­ter­neh­men ver­wen­det. Das Tool be­rech­net die mög­li­chen Er­stat­tungs­an­sprüche nach den Pa­ra­gra­phen 51 bis 55 des Ener­gie­steu­er­ge­set­zes (Ener­gieStG) bzw. nach den Pa­ra­gra­phen 9 bis 10 des Strom­steu­er­ge­set­zes (StromSt­G). Das ge­rade ak­tua­li­sierte Be­rech­nungs­tool stellt die Ta­bel­len­blät­ter für die An­trags­jahre 2017 und 2018 zur Ver­fü­gung. Nach Ein­gabe der Ver­brauchs­werte und der Ren­ten­ver­si­che­rungs­bei­träge kön­nen Un­ter­neh­men des pro­du­zie­ren­den Ge­wer­bes so ein­fach und schnell ihre Er­stat­tungs- und Ent­las­tungs­an­sprüche be­rech­nen. Ge­genü­ber dem Jahr 2017 ha­ben sich ein paar Än­de­run­gen er­ge­ben. Zum neuen Jahr sind die Ren­ten­ver­si­che­rungs­bei­träge ge­ring­fü­gig ab­ge­senkt wor­den. "­Des­we­gen fällt der "­Spit­zen­aus­gleich" (Er­mäßi­gun­gen nach § 10 StromStG und § 55 Ener­gieStG) ge­genü­ber dem Jahr 2017 nied­ri­ger aus­", er­klärt Carl. Die Steu­er­sätze ha­ben sich ge­genü­ber dem Jahr 2017 nicht geän­dert. Die Steu­er­ent­las­tung bzw. -er­mäßi­gung für die Stromer­zeu­gung und die Kraft-Wärme-Kopp­lung sind in den §§ 53 und 53a neu ge­re­gelt wor­den. Wel­che Mög­lich­kei­ten der Ener­gie- und Strom­steu­errück­er­stat­tung die Un­ter­neh­men des Pro­du­zie­ren­den Ge­wer­bes nut­zen kön­nen und wel­che An­for­de­run­gen sie er­fül­len müs­sen, er­klärt die IHK Lippe in ei­nem Merk­blatt. Merk­blatt und Be­rech­nungs­tool un­ter "ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de/­de/in­no­va­tion-und-um­welt/­ener­gie/­ener­gie-und-strom­steu­er/150/211."

vom 13.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2B

