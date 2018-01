Fischerprüfung

Anmeldung bis zum 5. Februar

Kreis Lip­pe. Auch in die­sem Jahr be­steht wie­der die Mög­lich­keit, bei der Un­te­ren Fi­sche­rei­behörde des Krei­ses Lippe die Fi­scher­prü­fung ab­zu­le­gen. Eine er­folg­rei­che Teil­nahme an der Prü­fung ist not­wen­dig, um den Fi­sche­reischein zu er­hal­ten – ohne die­sen Schein darf nicht gean­gelt wer­den. Die erste Prü­fung des Jah­res fin­det in der Zeit vom 5. bis 8. März statt.

In die­sem Jahr kann die prak­ti­sche Prü­fung di­rekt im An­schluss an den theo­re­ti­schen Teil ab­ge­legt wer­den. Am Mon­tag, 5. März, ist eine Prü­fungs­teil­nahme ab 8 Uhr und am Diens­tag, 6. März, so­wie am Don­ners­tag, 8. März, je­weils ab 13 Uhr mög­lich. In der theo­re­ti­schen Prü­fung sind Fra­gen aus den Fach­ge­bie­ten All­ge­meine und spe­zi­elle Fisch­kun­de, Ge­wäs­ser­kunde und Fisch­he­ge, Na­tur- und Tier­schutz so­wie Geräte- und Ge­set­zes­kunde zu be­ant­wor­ten. Im prak­ti­schen Teil müs­sen die Prüf­linge ein be­stimm­tes An­gel­gerät für den Fisch­fang waid­ge­recht zu­sam­men­bauen und das wei­tere not­wen­dige Zu­behör hin­zu­fü­gen. Außer­dem müs­sen sie die aus­rei­chende Ar­ten­kennt­nis der hier vor­kom­men­den Fi­sche, Neu­n­augen und Krebse nach­wei­sen. Der An­trag zur Prü­fungs­teil­nahme muss spätes­tens bis Mon­tag, 5. Fe­bruar, bei der Un­te­ren Jagd­behörde des Krei­ses Lippe ein­ge­reicht wer­den. Später ein­tref­fende An­träge kön­nen lei­der nicht berück­sich­tigt wer­den. Wer den prak­ti­schen Teil der Fi­scher­prü­fung 2017 nicht be­stan­den hat, kann seine Nach­prü­fung auch an die­sen Ter­mi­nen wahr­neh­men.

