Messe Haus, Garten, Touristik, Hochzeit hat begonnen

Bad Sal­zu­flen (la). Ges­tern ist der Start­schuss zu ei­ner der be­lieb­tes­ten und größe­ten Ver­brau­cher­mes­sen in der Re­gion ge­fal­len. Bis zum mor­gi­gen Sonn­tag wer­den zur Haus, Gar­ten, Tou­ris­tik, Hoch­zeit-Messe bis ü­ber 30.000 Be­su­cher im Mes­se­zen­trum Bad Sal­zu­flen er­war­tet. Auf auf ü­ber 27.000 Qua­drat­me­tern Aus­stel­lungs­fläche in vier Mes­se­hal­len prä­sen­tie­ren etwa 400 Aus­stel­ler jede Menge In­for­ma­tio­nen und In­spi­ra­tion so­wie und Schö­nes und In­ter­essan­tes zum Schau­en, Kau­fen und Er­le­ben.

Ei­nes der Kern-The­men of­fen­bart sich den Be­su­chern un­mit­tel­bar im Ein­gangs­be­reich. Dort ma­chen die Stadt­werke Bad Sal­zu­flen, Bie­le­feld, Det­mold und Lemgo die Bemühun­gen und Bei­träge zum Kli­ma­schutz er­leb­bar. Un­ter dem Motto "Kli­ma­schutz. Ge­mein­sam für OW­L" ha­ben die Stadt­werke-Teams ein span­nen­des Pro­gramm für Klein und Groß auf­ge­legt – an al­len drei Mes­se­ta­gen wer­den sie ihre Leis­tungs­viel­falt vor­stel­len und die reicht von der kli­ma­scho­nen­den Ei­gen­stromer­zeu­gung und Elek­tro­mo­bi­lität ü­ber "S­mar­tho­me" und So­lar­ther­mie­an­la­gen. Ent­spre­chend ab­wechs­lungs­reich prä­sen­tiert sich der große Ge­mein­schafts­stand, der in Halle 20 di­rekt ge­genü­ber dem Hauptein­gang zu fin­den ist: Da zeigt sich, was mit den re­gio­na­len Stadt­wer­ken im ei­ge­nen Zu­hause al­les mög­lich ist. Mit ei­nem So­lar­dach und den da­zu­gehö­ri­gen Spei­cher­mög­lich­kei­ten – eine Ent­wick­lung der Stadt­werke Bie­le­feld - lässt sich bei­spiels­weise leicht Son­nen­strom auf dem ei­ge­nen Dach pro­du­zie­ren – ohne selbst in die An­lage zu in­ves­tie­ren. Diese ö­ko­lo­gi­sche Ener­gie kommt natür­lich auch in den ei­ge­nen vier Wän­den zum Ein­satz: da­mit lässt sich un­ter an­de­rem das ei­gene Elek­tro­auto auf­la­den. Wer noch kei­nes hat, kann sich auch hier in­for­mie­ren. Ein Elek­tro­auto ha­ben die Stadt­werke di­rekt mit­ge­bracht. Eine Karte zeigt zu­sätz­lich die Städte in Ost­west­fa­len-Lippe auf, an de­nen die Stadt­werke be­reits öf­fent­li­che La­desäu­len in­stal­liert ha­ben oder wei­tere La­demög­lich­kei­ten pla­nen. Ein wei­te­rer Au­gen­merk der Messe liegt auch auf dem Thema "S­mar­tho­me". Hier zei­gen nicht nur die Stadt­wer­ke, wie Si­cher­heits-, Kom­fort- und Ener­gie­spar­mo­dule bei "S­mar­tHo­me" funk­tio­nie­ren. Wer zwi­schen­durch zur Ruhe kom­men möch­te, kann sich jede Menge Vor­träge zu den un­ter­schied­lichs­ten The­men an­hören oder an et­li­chen Mit­mach-Ak­tio­nen, wie bei ei­nem Be­such am In­duk­ti­ons­koch­feld der Stadt­wer­ke, mit­ma­chen. Hier wird nicht nur diese ener­gie­ef­fi­zi­ente Art des Ko­chens vor­ge­stellt, es darf auch aus­gie­big ge­nascht und pro­biert wer­den. Das al­les ist "nur" das Entree in eine viel­fäl­tige The­men­welt, die auch das Ener­gie­spa­ren, In­nen­aus­bau, Bad und Hei­zung, Si­cher­heit, Gar­ten­ge­stal­tung, Ö­ko­lo­gi­sches Bau­en, Ka­mine und Ö­fen, Rei­se­ziele in nah und fern so­wie viele Tipp rund um den wich­tigs­ten ud schöns­ten Tag im Le­ben strei­fen wird.­Die Messe Haus, Gar­ten, Tou­ris­tik, Hoch­zeit fin­det noch bis ein­sch­ließ­lich mor­gen, 13. Ja­nuar im Mes­se­zen­trum Bad Sal­zu­flen je­weils von 10 bis 18 Uhr statt.

