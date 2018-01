Spiel und Sport

Oer­ling­hau­sen (k­d). Be­reits zum ach­ten Mal or­ga­ni­sie­ren die Kita "Zau­ber­ber­g" Am Kal­der­berg und die Tur­n­ab­tei­lung des TSV Oer­ling­hau­sen das Spiel­pa­ra­dies "Oer­li­lan­d". Es ist 2010 aus der Ko­ope­ra­tion zwi­schen Kita und dem Sport­ver­ein ent­stan­den.

Am Frei­tag, 12. Ja­nuar 2018, wer­den die Kita-Mit­ar­bei­te­rin­nen und die Turn-Ü­bungs­lei­ter des TSV ein großes Spiel- und Sport­fest mit viel Spaß und Be­we­gungs­an­ge­bo­ten für Kin­der an­bie­ten. Von 15 bis 17.30 Uhr sind alle be­we­gungs­freu­di­gen Kin­der zwi­schen zwei und acht Jah­ren ganz herz­lich zum "Oer­li­lan­d" in die Sport­halle Oer­ling­hau­sen-Süd ein­ge­la­den. Die Kin­der soll­ten Hal­len-Sport­schuhe oder Stop­per­so­cken mit­brin­gen. Im Foyer der Sport­halle kön­nen sich In­ter­es­sierte so­wohl ü­ber die An­ge­bote der Kita "Am Zau­ber­ber­g" als auch ü­ber die ak­tu­el­len Kin­der­sport­an­ge­bote des TSV Oer­ling­hau­sen (zum Bei­spiel ü­ber das "­Ba­bys in Be­we­gung"-Pro­jekt) in­for­mie­ren.

vom 10.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2A

