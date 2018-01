Mit Gesang wird die Pflege unterstützt

Benefizkonzert aller Leopoldshöher Chöre erbrachte 1.350 Euro für Diakoniestation

Leo­polds­höhe (k­d). Ein Mal im Jahr tre­ten sämt­li­che Chöre in Leo­polds­höhe ge­mein­sam auf. Bei dem Kon­zert in der Weih­nachts­zeit in der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che wird kein Ein­tritt ver­langt, aber um eine Spende für die Dia­ko­nie­sta­tion Leo­polds­höhe-Hel­pup ge­be­ten. Beim jüngs­ten Kon­zert am 17. De­zem­ber 2017 ka­men 1.350 Euro zu­sam­men.

Als Aus­rich­ter des Kon­zerts ü­ber­reich­ten Ver­tre­ter des Männer­ge­sang­ver­eins Leo­polds­höhe den Be­trag an Jo­hanna Scha­de, die Lei­te­rin der Dia­ko­nie­sta­tion. "Wir be­treuen viele Schwer­kranke und Ster­ben­de", sagte sie. "Das Geld kön­nen wir gut ge­brau­chen, um ih­nen aus­rei­chend Zeit zu wid­men." Denn im Un­ter­schied zu an­de­ren Pfle­ge­diens­ten wer­den den Mit­ar­bei­te­rin­nen der Dia­ko­nie­sta­tion keine Zeit­vor­ga­ben ge­macht. "Wir möch­ten, dass die Pa­ti­en­ten in Ruhe ge­pflegt wer­den und auch Ge­spräche mit den An­gehö­ri­gen mög­lich sin­d", sagte Jo­hanna Scha­de. Dies werde auch von den drei Trä­gern, den Kir­chen­ge­mein­den, so ge­wünscht. Vor die­sem Hin­ter­grund sei es auch ge­lun­gen, wie­der neue Mit­ar­bei­te­rin­nen zu ge­win­nen. Des­halb konnte auch ein zwi­schen­zeit­lich dro­hen­der Auf­nah­me­stopp bei den Pa­ti­en­ten ver­mie­den wer­den. Die Lei­te­rin der Dia­ko­nie­sta­tion dankte den Chören für die bestän­dige Un­ter­stüt­zung. "Wir ha­ben einen gu­ten Zu­sam­men­halt, das ist nur durch die dör­f­li­che Struk­tur mög­lich", sagte sie. So sei es selbst­ver­ständ­lich, dass sich auch die Dia­ko­nie­sta­tion ak­tiv am Kon­zert be­tei­li­ge. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen bil­den aus­sch­ließ­lich für den Ter­min einen ei­ge­nen Chor. Daran werde fest­ge­hal­ten, meinte Jo­hanna Scha­de, "auch wenn wir vorab nur drei Mal ü­ben kön­nen." Und die Tra­di­tion der Be­ne­fiz­kon­zerte werde fort­ge­setzt, kün­digte Wolf­gang Ol­hei­de, Ge­schäfts­füh­rer des Männer­ge­sang­ver­eins (MGV) an. "Auch 2018 wer­den wir wie­der für den gu­ten Zweck sin­gen", sagte er. Er­neut wird der MGV das Kon­zert aus­rich­ten. Beim Zählen der Spen­den war MGV-Kas­sen­wart Horst Fliege auf­ge­fal­len, dass viele Kon­zert­be­su­cher sehr großzü­gig wa­ren. Er konnte dies an den zahl­rei­chen Geld­schei­nen ab­le­sen. "Das zeigt, wie wich­tig ih­nen die Dia­ko­nie­sta­tion ist", sagte Flie­ge. "­Sie ken­nen die Ar­beit be­reits oder neh­men sie selbst in An­spruch."

vom 10.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2A

