Spielspaß auch bei Regen garantiert

Grundschule und OGS Rischenau freuen sich über neue Spielgeräte

Lügde-Ri­schenau. "­Mit großem Freu­den­ge­schrei ha­ben die Kin­der rea­gier­t", be­rich­tet Chris­tiane Os­ter­mann. Die Lei­te­rin der Of­fe­nen Ganz­tags­schule (OGS) in Ri­schenau und Dag­mar Schultz, Rek­to­rin der Grund­schu­le, kön­nen sich ü­ber Zu­wachs auf ih­rem Schul­gelände freu­en: Drei neue Groß­spiel­geräte sor­gen nun für noch mehr Ab­wechs­lung und Spaß auf dem Schul­gelän­de.

Rund 100 Schü­ler be­su­chen die städ­ti­sche Grund­schule Ri­schenau. Von den Schü­lern wer­den 59 in den Rand­stun­den oder am Nach­mit­tag zu­sätz­lich in der OGS be­treut. Be­son­ders freut sich Os­ter­mann, dass sie ihre OGS-Kin­der nun auch bei schlech­tem Wet­ter draußen spie­len las­sen kann. "Un­sere Räum­lich­kei­ten sind um­ge­ben von Grün­fläche. Das ist eine traum­hafte Spiel­wiese im Som­mer, aber bei Re­gen ver­wan­delt sie sich schnell in Matsch", so die Jo­han­ni­ter-Mit­ar­bei­te­rin. Die von der Stadt Lügde auf­ge­stellte neue Klet­ter­wand und auch das neue Ka­rus­sell sind mit Fall­schutz­mat­ten um­ge­ben, die das Spiel auf fes­tem Grund bei je­dem Wet­ter er­lau­ben. Auch die neue Ter­rasse kön­nen die OGS-Schü­ler bei Re­gen und Son­nen­schein nut­zen. Die Grund­schule Ri­schenau ver­fügt dem­nächst noch ü­ber eine wei­tere At­trak­tion: "Noch ist un­sere Steh-Wippe ein­ge­zäunt, aber bald sind alle Bau­ar­bei­ten ab­ge­schlos­sen und dann kön­nen un­sere Kin­der hier ihr Gleich­ge­wicht und Kör­per­ge­fühl trai­nie­ren", er­klärt Dag­mar Schultz. Beide Päd­ago­gin­nen be­to­nen, dass die Geräte mehr sei­en, als ein neues Spiel­zeug zur Zer­streu­ung. "­Die Kin­der ler­nen sich ab­zu­spre­chen, selbst Re­geln auf­zu­stel­len – wer darf wann, wie lange spie­len – und die Ein­hal­tung selbst zu ü­ber­wa­chen", so Schultz und Os­ter­mann.

vom 10.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2A

