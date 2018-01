Sternsinger bringen Segen

Jungen und Mädchen appellieren an die Hilfbereitschaft

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Ge­sund­heit, Glück, Zu­frie­den­heit, Er­folg, Freude und mehr – dies wün­schen sich die Men­schen tra­di­tio­nell ge­gen­sei­tig zu Jah­res­be­ginn. Ähn­li­che Wün­sche, aber auch eine be­son­dere Bot­schaft ver­bun­de­nen mit ei­nem Apell ü­ber­brin­gen Jahr für Jahr die zahl­rei­chen Stern­sin­ger. In ei­ner zu­neh­mend un­per­sön­li­cher wer­den­den Zeit ver­su­chen die Jun­gen und Mäd­chen beim Drei­kö­nigs­sin­gen Hilfs­be­reit­schaft und Nächs­ten­liebe zu ver­mit­teln. Dazu brin­gen sie Got­tes Se­gen in die Häu­ser und sam­meln gleich­zei­tig für Not lei­dende Kin­der. Im für Lippe zu­stän­di­gen Erz­bis­tum Pa­der­born pfleg­ten in die­sem Jahr zahl­rei­che Kin­der und Ju­gend­li­che die­sen Brauch. Vier von ih­nen – näm­lich Con­stan­tin Bar­gatzki so­wie Rafael, To­bias und Da­niel Marx – be­such­ten in Be­glei­tung von Dr. Beate Bar­gatzki und Kirs­ten Marx be­such­ten von der Hei­lig-Kreuz-Ge­meinde in Det­mold da­bei auch das Ver­lags­haus von "Lippe ak­tu­ell".­Ver­klei­det als die Hei­li­gen drei Kö­nige Kas­par, Mel­chior und Bal­tha­sar und als Stern­trä­ger seg­ne­ten sie das Haus sym­bo­lisch mit dem Krei­de­schrift­zug "20*C+M+B*18" an der Ein­gangstür und ü­ber­brach­ten den Mit­ar­bei­tern die bes­ten Wün­sche für das Jahr 2018. Der Schrift­zug steht da­bei für die Aus­sage "Chris­tus man­sio­nem be­ne­dic­tat" und heißt nichts an­de­res als Chris­tus segne die­ses Haus. Für das junge Stern­sin­ger-Quar­tett aus Det­mold war es der Auf­takt zu ei­ner Sam­mel­tour, die am Sams­tag zu ver­schie­de­nen Sta­tio­nen in der Stadt führ­te. Das Motto der nun­mehr 60. Ak­tion Drei­kö­nigs­sin­gen lau­tet "­Ge­mein­sam ge­gen Kin­der­ar­beit – in In­dien und welt­weit".

Wer in die­sem Jahr die Se­gens­wün­sche der Stern­sin­ger ver­passt hat und sich im kom­men­den Jahr be­su­chen las­sen möch­te, kann sich im Pfarr­büro Pas­to­ral­ver­bun­des Det­mold mel­den. Das Pfarr­büro ist per E-Mail zu er­rei­chen un­ter "s­tern­sin­ger@­ka­tho­lisch-in-det­mol­d.­de" und per Te­le­fon un­ter der Ruf­num­mer (05231) 92 790.

