Lippe investiert weiter in die Sicherheit

Zusätzliches Personal für die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle –Über 68.500 Einsätze in 2017

Kreis Lippe (no­k). Durch­schnitt­lich alle acht Mi­nu­ten greift in Lippe je­mand zum Te­le­fon, um den Not­ruf 112 zu wählen. Ob nach Un­fäl­len, in me­di­zi­ni­schen Not­fäl­len, bei Brän­den und in an­de­ren An­ge­le­gen­hei­ten – schnelle und ge­zielte Hilfe ist dann ge­fragt. Und auf die Ret­ter im Kreis Lippe ist Ver­lass. Auch wenn es dem per­sön­lich Be­trof­fe­nen in ei­ner Not­si­tua­tion län­ger vor­kom­men mag, trotz der teil­weise länd­li­chen Struk­tu­ren sind Lip­pes Hel­fer schnell am Ein­satzort. "In ü­ber 90 Pro­zent al­ler Einsätze wa­ren wir in we­ni­ger als 12 Mi­nu­ten vor Or­t", bi­lan­zierte Lip­pes Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­meier zu Wo­chen­be­ginn das Ein­satz­jahr von Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst. Um diese schnelle Hilfe zu ge­währ­leis­ten und so­gar wei­ter zu op­ti­mie­ren, hat der Kreis Lippe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in die Struk­tu­ren so­wie in die Aus- und Wei­ter­bil­dung des Ret­tungs­sys­tems in­ves­tiert und wird die­ses auch 2018 fort­set­zen. So sind un­ter an­de­rem zwei neue Ret­tungs­wa­chen in Bad Sal­zu­flen und in Oer­ling­hau­sen ent­stan­den. Ak­tu­ell be­fin­det sich die Ret­tungs­wa­che Blom­berg im Neu­bau und noch in die­sem Jahr soll in Au­gust­dorf eine den heu­ti­gen An­for­de­run­gen ent­spre­chende Ret­tungs­wa­che ent­ste­hen.

Ins­ge­samt 23 Fahr­zeuge (19 Ret­tungs­wa­gen plus vier Not­arz­tein­satz­fahr­zeu­ge) sind im Ret­tungs­dienst des Krei­ses Lippe un­ter­wegs. "­Be­hei­ma­tet" sind diese Fahr­zeuge an ins­ge­samt vier­zehn Stand­orten. Im be­son­de­ren Fall kön­nen die Dis­po­nen­ten der Leit­stelle ne­ben dem bo­den­ge­bun­de­nen Per­so­nal auf den in Bie­le­feld sta­tio­nier­ten Ret­tungs­hub­schrau­ber "Chri­stoph 13" zurück­grei­fen. Im ver­gan­ge­nen Jahr wurde die Luftret­tung in 235 Einsät­zen an­ge­for­dert. Dies war ein An­stieg ge­genü­ber dem Vor­jahr um 25 Pro­zent. Ins­ge­samt ver­zeich­nete die Leit­stelle "­Flo­rian Lip­pe" im zurück­lie­gen­den Jahr 47.513 Ret­tungs­dien­steinsät­ze. Hinzu ka­men 3.605 (in 2016: 3.443) Brand- und Hil­fe­leis­tungs­einsätze der Feu­er­wehr so­wie 17.439 (15.595) sons­tige Te­le­fon­dienste und Be­ra­tun­gen dis­po­niert. Ins­ge­samt ver­zeich­nete die Leit­stelle 68.557 Einsät­ze. Dar­un­ter be­fan­den sich auch 242 so ge­nannte Te­le­fon­reani­ma­tio­nen, bei de­nen der oder die Hil­fe­su­chende durch An­lei­tung der Dis­po­nen­ten ganz ge­zielt erste Hilfs­maß­nah­men am Pa­ti­en­ten durch­führen und so­mit die War­te­zeit auf den Not­arzt sinn­voll ü­ber­brü­cken kann. "Wir kön­nen die Si­tua­tion im hei­mi­schen Ret­tungs­we­sen zwar nicht mit großstäd­ti­schen Ge­ge­ben­hei­ten di­rekt ver­glei­chen, se­hen uns für die Re­gion aber sehr gut auf­ge­stell­t", sagte Land­rat Dr. Axel Leh­mann bei der Prä­sen­ta­tion der Vor­jahres­sta­tis­tik. "Da­mit sich die Lip­per auch in Zu­kunft dar­auf ver­las­sen kön­nen, bei Not­fäl­len die op­ti­male Ver­sor­gung zu be­kom­men, wer­den wir man auch wei­ter für struk­tu­relle Op­ti­mie­run­gen sor­gen", so Leh­mann. Im Fo­kus steht da­bei un­ter an­de­rem eine Ü­ber­prü­fung der An­fahrt­zei­ten im Be­reich Ex­ter­tal. Hier hat der im Vor­jahr ver­ab­schie­dete Ret­tungs­be­darf­plan noch "Lü­cken" of­fen­bart. Mit ei­ner Ret­tungs­wa­che auf Probe soll ein mög­li­cher Lü­cken­schluss ge­tes­tet wer­den. Um die Ab­läufe des ope­ra­ti­ven Ge­schäfts darü­ber hin­aus noch wei­ter zu op­ti­mie­ren, hat der Kreis Lippe auch die Ver­net­zung der Leit­stel­len Lip­pe, Pa­der­born und Höx­ter vor­an­ge­trie­ben. "Da­durch gibt es drei red­un­dante Leit­stel­len, die sich in Not­si­tua­tio­nen ge­gen­sei­tig ver­tre­ten kön­nen", er­klärte der Land­rat. "Eine un­se­rer größten Her­aus­for­de­run­gen wird aber die Bin­dung und das An­wer­ben qua­li­fi­zier­ten Per­so­nals sein, des­halb le­gen wir auch wei­ter­hin un­ser Au­gen­merk auf Aus-und Wei­ter­bil­dung", sagte Jörg Dü­ning-Gast, als Ver­wal­tungs­vor­stand zu­stän­dig für den Be­reich Be­völ­ke­rungs­schutz. "­Denn ohne die vie­len haupt- und eh­ren­amt­li­chen Hel­fer, die sich in den Dienst der Lip­per stel­len, geht es nicht. Ih­nen gilt des­halb mein großer Dank", bestätigt Land­rat Leh­mann. Ver­mehrte Sor­gen be­rei­tet den Ret­tungs­kräf­ten und den Feu­er­wehr­leu­ten der eh­ren­amt­li­che Nach­wuchs, be­zie­hungs­weise die Ver­füg­bar­keit der eh­ren­amt­li­che Kräf­te. Viele Mit­glie­der der Feu­er­wehr ha­ben ih­ren Ar­beits­platz nicht am Wohn­ort und ste­hen da­mit nur ein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung. Auch die um­fang­rei­che Aus­bil­dung zum Feu­er­wehr­mann/-frau und der da­mit ver­bun­dene Zeit­auf­wand ist für viele Frei­wil­lige grenz­wer­tig. Diese Lü­cken könn­ten künf­tig durch "Hilfs­kräf­te" mit ei­ner Mi­ni­mal­aus­bil­dung ge­schlos­sen wer­den. "Wir möch­ten den Frei­wil­li­gen, die sich den Auf­ga­ben in der Feu­er­wehr stel­len möch­ten, de­nen aber nur we­nig Zeit zur Ver­fü­gung bleibt, die Chance auf eine ak­tive Mit­glied­schaft nicht ver­weh­ren", er­klärte Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­meier den Hin­ter­grund der Mi­ni­mal­aus­bil­dung. Einen großen Teil der Fach­kräf­te­aus- und Wei­ter­bil­dung lip­pi­scher Feu­er­wehr­leute leis­tet das Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum in Lem­go. Dort wurde im Juni 2017 das neue Lo­gis­tik­zen­trum am Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trum in Be­trieb ge­nom­men wur­de. Die Brand­si­mu­la­ti­ons­an­lage wurde 174 (183) Mal, die Atem­schutz­stre­cke 136 (2016: 144) Mal be­legt. Ins­ge­samt rund 2.850 Lehr­gangs­teil­neh­mer ha­ben hier den Not­fall geübt. 3.422 (3.567) Atem­schutz­geräte, 4.070 (4.172) Lun­gen­au­to­ma­ten und 4.312 (4.508) Atem­schutz­mas­ken so­wie 6.847 (6.792) Schläu­che wur­den ge­rei­nigt, ge­prüft und den lip­pi­schen Städ­ten und Ge­mein­den wie­der für Einsätze zur Ver­fü­gung ge­stellt.

vom 10.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2A

