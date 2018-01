Öffentlicher Preisskat

Blom­berg-Reel­kir­chen. Die Ar­bei­ter­wohl­fahrt des Orts­ver­eins Blom­berg-Reel­kir­chen lädt alle ein, die gern Skat spie­len und Spaß an der Teil­nahme an ei­nem großen Skat­tur­nier ha­ben. Der Preiss­kat fin­det am Sams­tag, 13. Ja­nuar in den Räu­men des Dorf­ge­mein­schafts­hau­ses in Blom­berg-Reel­kir­chen, Mit­tel­straße 36 statt. Be­ginn ist um 13.30 Uhr. Das Start­geld be­trägt 8 Eu­ro. Je­der Teil­neh­mer wird einen Preis er­hal­ten. Für die Teil­nahme ist eine Mit­glied­schaft in der AWO nicht er­for­der­lich und selbst­ver­ständ­lich ist auch wie­der für eine aus­rei­chende Be­wir­tung an dem Nach­mit­tag ge­sorgt. Aus or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den ist eine Vor­an­mel­dung er­for­der­lich. An­mel­dun­gen bitte kurz te­le­fo­nisch beim Vor­sit­zen­den der Blom­ber­ger AWO, Uwe Praschak, un­ter der Ruf­num­mer (05235) 1092 (e­ven­tu­ell auf Band spre­chen) oder di­rekt in der Be­geg­nungs­stätte in Reel­kir­chen (diens­tags Nach­mit­tag).

vom 10.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2A

