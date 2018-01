Neue Chancen für 14 Meister

Absolventen freuen sich auf neue Aufgaben

Kreis Lip­pe/­Det­mold . Be­son­de­ren Grund zum Fei­ern hat­ten be­reits vor Weih­nach­ten meh­rere Teil­neh­mer ei­nes Meis­ter­lehr­gan­ges. Diese leg­ten vor dem Prü­fungs­aus­suss der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) er­folg­reich ihre Prü­fung zum In­dus­trie­meis­ter der Fach­rich­tung Me­tall ab. Da­mit eröff­nen sich für Jo­sef Din­kel, Svend Glas­hau­ser, Jan Hen­ric Hap­pe, Chris­tian Hept­ner, Sven Hun­dert­mark, Chris­tian Kochan­ke, To­bias Nol­te, Jan Plö­ger, Ju­lian Schlüter, Eduard Schuh, Thors­ten Spil­ker, Jan Tews, Da­niel Wall und Chri­stoph Weh­ner jetzt für sie neue Kar­rierech­an­cen. Die Me­tall­bran­che der Re­gion benötigt Führungs­kräf­te, um die neuen Her­aus­for­de­run­gen zu be­wäl­ti­gen. Diese Fort­bil­dung baut auf ei­ner Me­tall-Be­rufs­aus­bil­dung und ent­spre­chen­der Pra­xis auf und be­rei­tet auf eine Führungs­po­si­tion in der Me­tall­bran­che vor. In­dus­trie­meis­ter be­herr­schen nicht nur Pro­duk­ti­ons­abläufe und die Tech­nik der Me­tall­be­ar­bei­tung, son­dern sor­gen auch für das Qua­litäts­ma­na­ge­ment und das Ein­hal­ten der Si­cher­heits­vor­schrif­ten. Als Vor­ge­setz­ter lei­ten sie Teams oder Ab­tei­lun­gen und bil­den den Fach­nach­wuchs aus. Dement­spre­chend um­fang­reich sind die An­for­de­run­gen ei­ner Meis­ter­fort­bil­dung. Alle Ab­sol­ven­ten wa­ren froh, dass sich die drei­jäh­rige An­stren­gung des be­rufs­be­glei­ten­den Lehr­gangs ge­lohnt hat. Die vor ih­nen lie­gende Zu­kunft ge­stal­tet sich un­ter­schied­lich: Ei­nige ha­ben beim jet­zi­gen Ar­beit­ge­ber eine ver­ant­wor­tungs­vol­lere Stelle in Aus­sicht, ei­nige ori­en­tie­ren sich am Ar­beits­markt und an­dere pla­nen be­reits die nächste Stufe zu er­klim­men: Ge­prüf­ter Tech­ni­scher Be­triebs­wirt oder Stu­di­um. "Es war an­stren­gend, aber eine schöne Zeit", so Sven Hun­dert­mark. "­Mir wird der re­gel­mäßige fach­li­che In­put feh­len." Mi­chael Wen­ne­mann, Ge­schäfts­füh­rer der Be­rufs­bil­dung der IHK Lip­pe, be­glück­wünschte alle Ab­sol­ven­ten und be­dankte sich bei den Do­zen­ten und Prü­fern für die von ih­nen ge­leis­tete Ar­beit.

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

