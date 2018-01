Schnupperstunde der Notfalldarstellung

Mit dem Jugendrotzkreuz Wunden schminken

Kreis Lip­pe. Eine tie­fe, klaf­fende Wunde am Kopf, ein blu­ti­ges Bein und ein her­vor­ste­hen­der Kno­chen – be­hut­sam küm­mern sich die Ret­tungs­kräfte nach ei­nem Un­fall um die of­fen­bar schwer ver­letzte Per­son. Was zunächst er­schre­ckend und be­droh­lich aus­sieht ist al­ler­dings nur nur auf­ge­setzt. Um Ü­bungs­sze­na­rien mög­lichst rea­lis­tisch auf­zu­bau­en, wer­den von Feu­er­wehr und Ein­satz­kräf­ten Not­fall­dar­stel­ler ein­ge­setzt. Wie eine sol­che Not­fall­dar­stel­lung funk­tio­niert zeigt das Ju­gend­rot­kreuz in­ter­es­sier­ten Lip­pern bei ei­ner Schnup­per­stunde am Mitt­wo­ch, 10 Ja­nuar bei ei­ner "Schnup­per­stun­de" um 18 Uhr in den Räum­lich­kei­ten des DRK-Kreis­ver­band an der Horn­sche Straße 29+31 in Det­mold.

Un­ter an­de­rem wer­den die jun­gen Rot­kreuz­ler erste Ein­bli­cke in das Wun­den­schmin­ken ge­ben und ge­mein­sam Ver­let­zun­gen mög­lichst rea­lis­tisch dar­stel­len. Um auch sel­ber ak­tiv wer­den zu kön­nen, ist es rat­sam, alte Klei­dung mit­zu­brin­gen, die auch ver­schmutzt wer­den kann. Es sind keine Erste Hilfe- Kennt­nisse not­wen­dig. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung gibt es un­ter der E-Mail-Adresse "­in­fo@jrk-lip­pe.­de". Zu bes­se­ren Pla­nung wäre eine An­mel­dung zur Ver­an­stal­tung un­ter glei­cher Mail­adresse wün­schens­wert.

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

