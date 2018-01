Geänderte Öffnungszeiten

Kostenlose Wohnraumberatung des Kreises Lippe

Kreis Lip­pe. Durch einen per­so­nel­len Wech­sel gel­ten ab dem 1. Ja­nuar für die kos­ten­lose Wohn­raum­be­ra­tung für äl­tere und be­hin­derte Men­schen im Kreis Lippe bis auf wei­te­res geän­derte Öff­nungs­zei­ten. Die Be­ra­tung ist mon­tags von 9 bis 13 Uhr und don­ners­tags von 14 bis 16 Uhr per­sön­lich in Raum 313 des Kreis­hau­ses und te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-3130 er­reich­bar. Darü­ber hin­aus kön­nen wei­tere Ter­mine per E-Mail un­ter "wohn­be­ra­tung@­kreis-lip­pe.­de" ver­ein­bart wer­den.

In der Wohn­be­ra­tung wer­den in­di­vi­du­elle Lö­sungs­ansätze für die Auf­recht­er­hal­tung der selbst­stän­di­gen Le­bens­führung in der ei­ge­nen Woh­nung er­ar­bei­tet. Durch kleine Ver­än­de­run­gen kön­nen Woh­nun­gen oft schon al­ters- und be­hin­de­rungs­ge­recht um­ge­stal­tet wer­den. Ziel ist es, Un­fall­ge­fah­ren zu ver­min­dern und zu ver­mei­den, auch im Sinne früh­zei­ti­ger Vor­sor­ge. Häu­fig kann mit den pas­sen­den Hilfs­mit­teln oder klei­ne­ren Um­bau­maß­nah­men (z.B. der Du­sche) auch die Pflege ei­ner Per­son er­heb­lich er­leich­tert und An­gehö­rige da­durch ent­las­tet wer­den. Auch für Men­schen mit De­menz gibt es viele Mög­lich­kei­ten einen län­ge­ren Ver­bleib in der ei­ge­nen Woh­nung zu er­mög­li­chen.

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

