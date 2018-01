Arbeitslosigkeit rückläufig

Arbeitsmarkt Lippe: Konjunkturaussichten für 2017 erfüllt

Kreis Lip­pe/­Det­mold (js). Die Agen­tur für Ar­beit in Lippe hat für das Jahr 2017 eine po­si­tive Bi­lanz ge­zo­gen. Die Ar­beits­lo­sen­zah­len seien wei­ter ge­sun­ken und auch auf das Jahr 2018 blickt man op­ti­mis­tisch.

Der Jah­res­durch­schnitts­wert der Ar­beits­lo­sen­quote be­trug 6,6 Pro­zent und lag so­mit 0,4 Pro­zent un­ter dem Vor­jah­res­wert, er­läu­terte der Lei­ter der Agen­tur für Ar­beit in Det­mold, Heinz Thie­le, bei der Jah­res­pres­se­kon­fe­renz. Ein durch­aus po­si­ti­ves Er­geb­nis, denn trotz der Zu­nahme an Flücht­lin­gen, sei die Zahl der Ar­beits­lo­sen wei­ter rück­läu­fig. Selbst der Mo­nat De­zem­ber fällt mit ei­nem leich­ten An­stieg der Ar­beits­lo­sig­keit sai­sonüb­lich aus. "Trotz der sai­sonüb­li­chen Stei­ge­rung gibt es zur­zeit keine An­zei­chen für eine Ver­schlech­te­rung auf dem Ar­beits­markt. Im Ge­gen­teil zei­gen alle In­di­ka­to­ren dar­auf hin, dass sich die po­si­tive Ent­wick­lung auf dem Ar­beits­markt auch im Jahr 2018 wei­ter fort­set­zen wird", so Thiele wei­ter. Einen Schwach­punkt auf dem lip­pi­schen Ar­beits­markt bil­det aber im­mer noch die an­ge­spannte Lage um feh­lende Aus­bil­dungs­plät­ze. Auch wenn das An­ge­bot noch klei­ner als die Nach­frage ist, in der heu­ti­gen Zeit ist es auch für Ar­beit­ge­ber zu ei­ner Her­aus­for­de­rung ge­wor­den, ge­eig­nete Aus­zu­bil­dende zu fin­den. "Hier ist die Krea­ti­vität, auch von Sei­ten der Be­triebe ge­frag­t" er­läu­tert Bet­tina Krei­ling, Team­lei­te­rin des Ar­beit­ge­ber­ser­vice. Auch der de­mo­gra­fi­sche Wan­del for­dert sei­nen Tri­but. In den nächs­ten 10 Jah­ren wer­den gut 21 Pro­zent der Ar­beit­neh­mer in den Ru­he­stand ge­hen. Umso wich­ti­ger ist es al­so, sich jetzt um qua­li­fi­zier­ten Nach­wuchs zu küm­mern, lau­tet der Ap­pell der Agen­tur für Ar­beit und dafür sei die Prä­ven­ti­ons­ar­beit ein wich­ti­ger In­di­ka­tor. In Be­zug auf die Qua­li­fi­ka­tio­nen, er­fül­len viele Ar­beit­neh­mer diese nicht. So sol­len 78 Pro­zent der an­ge­bo­te­nen Stel­len durch Fach­kräfte be­setzt wer­den, dem ste­hen 22 Pro­zent an of­fe­nen Stel­len auf Hel­fer­ni­veau ge­genü­ber Der An­teil an Ar­beits­lo­sen, die auf Hel­fer­ni­veau dem Ar­beits­markt zur Ver­fü­gung ste­hen, liegt al­ler­dings bei 54 Pro­zent, so­mit ist die Nach­frage letzt­lich größer als das An­ge­bot. Dem kann nur ent­ge­gen­ge­wirkt wer­den, wenn auch die Lang­zeit­ar­beits­lo­sen eine (Teil)-Qua­li­fi­zie­rung er­hal­ten. Umso wich­ti­ger ist es, dass die Agen­tur für Ar­beit den Ar­beit­neh­mern und auch den Be­trie­ben be­ra­tend zur Seite steht. "­Die An­nahme der Be­ra­tung bei den Be­trie­ben ist lei­der noch sehr ver­hal­ten", so Bet­tina Krei­ling. " Im Großen und Gan­zen nehme die Be­ra­tungs­nach­frage aber ste­tig zu. Die Be­ra­tung ist nicht ein­heit­lich, son­dern wird in­di­vi­du­ell auf die Be­dürf­nisse des Ein­zel­nen an­ge­bo­ten. Es gibt viele Mög­lich­kei­ten im Be­reich der Qua­li­fi­ka­tion und fi­nan­zi­el­ler Un­ter­stüt­zung zu be­ra­ten. Auch ist es von Nut­zen, die Al­ter­ss­truk­tur in ei­nem Be­trieb zu ana­ly­sie­ren. "Wir sind keine Un­ter­neh­mens­be­ra­tung, doch wir kön­nen den Be­trie­ben un­ter­stüt­zend zur Seite ste­hen", er­läu­tert Mo­nika Don­ner, stell­ver­tre­tende Be­reichs­lei­te­rin der Agen­tur für Ar­beit Det­mold und be­tont wei­ter, "­doch nur wenn Un­ter­neh­men un­sere Dienst­leis­tung ab­ru­fen, kön­nen wir ak­tiv tätig wer­den und ge­stal­ten." Auch auf das Thema In­dus­trie 4.0 wurde bei der Jah­res­pres­se­kon­fe­renz kurz ein­ge­gan­gen, denn auch da ist es be­son­ders für Ar­beit­neh­mer, de­ren Be­ruf im Zuge der Di­gi­ta­li­sie­rung von der Bild­fläche ver­schwin­den kann wich­tig, sich um Zu­satz­qua­li­fi­ka­tio­nen zu bemühen. Im Fa­zit kann man je­doch sa­gen, dass die Agen­tur für Ar­beit in Lippe po­si­tiv auf das neue Jahr schaut und an den Kon­junk­tu­r­op­ti­mis­mus des Vor­jah­res an­sch­ließt.

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

