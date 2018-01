In den Gegenverkehr geraten

Schwerer Verkehrsunfall fordert fünf Verletzte

Det­mold (js). Am Don­ners­tag­mor­gen kam es auf der B239 an der Ab­zwei­gung Schö­ne­mark zu ei­nem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall in des­sen Folge fünf Per­so­nen zum Teil schwer ver­letzt wur­den.

Aus noch un­ge­klär­ter Ur­sa­che ist eine 22-jäh­rige Fah­re­rin ei­nes Renault Twin­go, die in Rich­tung Horn un­ter­wegs war, auf die Ge­gen­fahr­bahn ge­langt, wo sie fron­tal mit ei­nem in Rich­tung Det­mold fah­ren­den Opel zu­sam­men­ge­stoßen ist. Der 32-Jäh­rige Fah­rer des Opel kol­li­dierte durch den Auf­prall mit ei­nem in Rich­tung Horn fah­ren­den LKW und lan­dete auf ei­nem an­gren­zen­den Acker. Während die­ser Ka­ram­bo­lage näherte sich ein aus Bad Mein­berg kom­men­der VW Golf, der dem noch auf der Straße ste­hen­den Twingo nicht aus­wei­chen konnte und ein seit­li­cher Auf­prall nicht zu ver­hin­dern war. Der Golf lan­dete dar­auf­hin in ei­ner Bö­schung. Die Twingo-Fah­re­rin und die Bei­fah­re­rin aus dem Opel muss­ten mit der Ret­tungs­schere aus den Fahr­zeu­gen be­freit wer­den. Die Bei­fah­re­rin musste dar­auf­hin mit dem Hub­schrau­ber Chri­stoph 4 aus Han­no­ver nach Bie­le­feld ge­flo­gen wer­den, während die an­de­ren Be­tei­lig­ten in die um­lie­gen­den Kli­ni­ken ge­bracht wur­den. Die B 239 war zwi­schen Det­mold-Rem­mig­hau­sen und Ab­fahrt Horn für gut drei Stun­den ge­sperrt. Alle vier Fahr­zeuge er­lit­ten einen wirt­schaft­li­chen To­tal­scha­den und muss­ten ab­ge­schleppt wer­den. Der Scha­den beläuft sich auf ge­schätzte 40.000 Eu­ro.

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden