Weihnachtsbaum entsorgen

Bad Sal­zu­flen. Vom 2. bis 15. Ja­nuar gibt es städ­ti­sche Sam­mel­plätze für "­aus­ge­dien­te" Weih­nachts­bäume in den Orts­tei­len. Die Weih­nachts­bäume dür­fen nur auf den ge­kenn­zeich­ne­ten Sam­mel­plät­zen ab­ge­legt wer­den und sie müs­sen frei von Baum­schmuck sein.

Bad Sal­zu­flen • Ecke Hei­de­straße / Wal­hal­la­straße • Park­platz ge­genü­ber dem Sport­platz Wald­straße • Park­platz Wen­ken­str./ Ein­mün­dung Tal­straße • Mil­lau­pro­me­nade / Ecke Damm­straße • Park­platç Her­for­der Straße • El­ken­b­re­der Weg / Ecke Mo­zart­straße • Oes­ter­haus­straße ge­genü­ber der Turn­halle • Volks­hoch­schule Her­mann­straße • Goe­the­straße / Ecke Volk­hau­sen­straße • Wie­sen­straße / Ecke Zie­gel­straße • Grün­fläche Beet­straße / Ecke Ries­te­straße • Park­platz Gröch­te­weg / Ri­chard-Wag­ner-Straße • Grün­an­lage Auf der Bre­den / Ler­chen­pfad • Park­strei­fen Uh­land­straße / Ecke Forst­haus­weg • Von Stauf­fen­bergstraße / Auf dem Hal­len­brink • Obern­bergstr. / Ecke Uh­land­str. Biem­sen-Ahm­sen • Grün­an­lage in der Hein­rich-Drake-Sied­lung Ehr­sen-Bre­den • Park­platz Mit­tel­straße (Gast­stätte Kö­nig) • Auf dem Quell­siek/Im stil­len Win­kel Gras­trup-Höl­sen • Am großen Holz/E­cke Ha­sel­weg • Leh­straße/E­cke Alte Land­straße Holz­hau­sen • Rote Er­de/E­cke Ni­en­hei­der Weg • Am Ju­gend­haus Alt-Syl­ba­cher Weg/­Max-Planck-Straße Lock­hau­sen • An der Grund­schule • Sper­lings­weg/E­cke Stet­ti­ner Straße • Im Sied­lungs­ge­biet Auf dem Sepp/Ru­bens­straße • Im Sied­lungs­ge­biet Ku­sen­baum auf dem Sport­platz Ret­zen • Rhien­bachs­raße/E­cke Kirch­weg Schöt­mar • Schloss­straße, hin­ter dem Toi­let­ten­häu­schen ge­genü­ber ­dem HIT-Mark­t • Park­platz Pla­ta­nen­straße • Platz am Ende des Ki­lians­we­ges • Platz an der Ufer­straße (ne­ben der Fest­hal­le) • Grün­an­lage Heer­ser Weg / Bahnü­ber­gang • Grün­fläche in der Wein­bergstraße ne­ben Haus Nr. 11 • Grün­fläche Ecke Loh­heide / ­Grü­ner Sand Werl-Aspe • Am Ge­mein­schafts­haus an der Bie­le­fel­der Straße • Ost­straße / Ecke An Schor­manns Busch • Grün­an­lage Weiße Bre­den / Ger­hard-Haupt­mann-Straße • Park­platz am Sport­platz Im neuen Land Wül­fer-Bex­ten • Süd­straße • Feu­er­wehr­gerätehaus Be­kampstraße • Schule Wül­fer Wüs­ten • Am Krie­ger­denk­mal • Fest­platz am Sport­platz • Im Sied­lungs­ge­biet Hol­len­stein auf dem Bus­wen­de­platz

vom 06.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1B

Drucken | Versenden