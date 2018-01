Melodien der Nacht

Mylène Kroon & Maesters im Kaiserkeller Detmold

Det­mold (la). Nach ih­rem ü­ber­zeu­gen­den Re­lease-Kon­zert im Herbst spie­len Mylène Kroon & Maes­ters am Don­ners­tag, 11. Ja­nu­ar, ab 21 Uhr er­neut im Kai­ser­kel­ler an der Her­mann­straße. Sie brin­gen da­bei nicht nur ihre so­eben er­schie­nene CD "­Nacht" mit, son­dern auch ein Fea­tu­re: Jo­han­neke Ha­ver­kate spielt auf der Vio­line mit bei ei­ni­gen schon be­kann­ten, und ei­ni­gen neuen Songs. Mylène Kroon & Maes­ters be­strei­ten einen ganz un­ge­wöhn­li­chen Gang zwi­schen Jazz und Ly­rik. Me­lo­disch und in­ten­siv, vor al­lem aber ein Hör­ge­nuss bis zum letz­ten Ton. Die Band um die Sän­ge­rin und Kom­po­nis­tin Mylène Kroon, be­ste­hend aus Ke­vin Hem­ke­meier (Kon­tra­bass), Mi­chael Ret­tig (Kla­vier und Ak­kor­deon) und Max Klör (Schlag­zeug) ist ein jun­ges, fri­sches Jaz­z­quar­tett, das mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Klang fas­zi­niert. Ebenso ein­zig­ar­tig sind die Lie­der der Nie­der­län­de­rin, so­wohl im Auf­bau, als auch in ih­rer Klang­s­pra­che. In far­ben­rei­chen Ar­ran­ge­ments der Band be­leuch­ten die "­Nacht­me­lo­dien" ver­schie­dene Stim­mun­gen und Pha­sen der Zeit zwi­schen Abend- und Mor­gen­däm­me­rung. Die Texte be­fas­sen sich mit Her­zensthe­men der Sän­ge­rin Mylè­ne, die auf ihre leichte und freie Art die Welt, die Liebe und das Le­ben hin­ter­fragt und den Zuhö­rer spüren lässt, dass sie weiß, wo­von sie singt.

