Aber bitte mit Sahne...

Hommage an Udo Jürgens im Kur- und Stadttheater

Bad Sal­zu­flen (la). Er war Sän­ger, Pia­nist, En­ter­tai­ner oder Song­wri­ter und er­füllte all diese Fa­cet­ten sei­nes Schaf­fens mit un­ver­gleich­li­cher Lei­den­schaft: Udo Jür­gens. Seine Ge­ne­ra­tio­nen ü­ber­grei­fende großar­tige Mu­sik und sein Le­bens­werk ste­hen im Mit­tel­punkt ei­ner brand­neuen Büh­nens­how un­ter dem Ti­tel "Vie­len Dank für die Blu­men", die am Sams­tag, 13. Ja­nu­ar, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße ge­bo­ten wird. Prä­sen­tiert wird sie von "Why Not-Events und Kom­mu­ni­ka­tion" mit erst­klas­si­gen Mu­si­kern und Sän­gern un­ter der Ge­samt­lei­tung von Mi­chael Thin­nes. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 28 bis 35 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee.

"Vie­len Dank für die Blu­men" ist eine mu­si­ka­li­sche Hom­mage an den Su­per­star Udo Jür­gens. Mit Schla­gern, Chan­sons, Swing und Rock­nRoll be­geis­terte Udo Jür­gens Ge­ne­ra­tio­nen, so dass auch bei "Vie­len Dank für die Blu­men" alle Al­ters­grup­pen voll auf ihre Kos­ten kom­men wer­den. Ein Mo­de­ra­tor führt durch das Pro­gramm und hält ne­ben den mu­si­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen auch al­ler­lei Wis­sens­wer­tes ü­ber die Kar­riere und die künst­le­ri­sche Lauf­bahn von Udo Jür­gens be­reit. Die Künst­ler prä­sen­tie­ren eine sorg­fäl­tige Aus­wahl sei­ner großen Hits und mu­si­ka­li­scher Schätze – teil­weise auch in neuem Ge­wand. Ein Live-Or­che­s­ter run­det das Ge­samt­pa­ket ab.

vom 03.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1A

