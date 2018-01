OWL-Nachwuchskräfte erfolgreich

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zeichnet erfolgreiche Nachwuchskräfte aus

Bie­le­feld/­Kreis Lip­pe. Die Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld ehrte die Bes­ten des "­Leis­tungs­wett­be­werbs des Deut­schen Hand­werks" aus dem ge­sam­ten Kam­mer­be­zirk. Vi­ze­prä­si­dent Ralf Nol­te­meyer und Bir­git Stehl, Lei­te­rin der Ab­tei­lung Recht und Be­rufs­bil­dung, gra­tu­lier­ten al­len Sie­ge­rin­nen und Sie­gern, die auf Bun­des-, Lan­desund Kam­mere­bene ge­won­nen ha­ben, und ü­ber­reich­ten ne­ben ei­ner Eh­ren­ur­kunde auch ein klei­nes Prä­sent. Die Fest­ver­an­stal­tung fand im Neu­bau der Bie­le­fel­der Hand­werks­kam­mer, dem Cam­pus Hand­werk, statt.

"Drei erste Bun­des­sie­ger und elf erste Lan­des­ie­ger, die­ses Er­geb­nis kann sich mehr als se­hen las­sen", be­tonte Stehl und be­grüßte das gute Ab­schnei­den der Nach­wuchs­kräfte aus Ost­west­fa­len-Lip­pe. 41 hand­werk­li­che Nach­wuchs­kräfte hat­ten in die­sem Jahr beim Leis­tungs­wett­be­werb den Ti­tel Kam­mer­sie­ge­rin oder Kam­mer­sie­ger er­run­gen. "­Sie kön­nen stolz auf sich sein, und wir sind es auch", sagte sie an die Nach­wuchs­hand­wer­ke­rin­nen und -hand­wer­ker ge­rich­tet und dankte den Aus­bil­dern, Leh­rern und Be­triebs­in­ha­bern, die zum Er­folg der jun­gen Leute bei­ge­tra­gen ha­ben. "­Sie ha­ben nicht erst mit Ih­rer Leis­tung in die­sem Wett­be­werb ge­zeigt, dass Sie Ihr Hand­werk ver­ste­hen", er­klärte Ralf Nol­te­meyer, Vi­ze­prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer OWL. Schon die Ent­schei­dung für eine Kar­riere mit Lehre sei rich­tig und weg­wei­send ge­we­sen. Auch auf in­ter­na­tio­na­lem Ter­rain gelte die duale Be­rufs­aus­bil­dung als vor­bild­lich. "Hand­werk­li­che Fach­kräfte wer­den ge­sucht", fügte der Vi­ze­prä­si­dent an und riet zu re­gel­mäßi­ger Wei­ter­bil­dung. Vor al­lem die "Kö­nigs­dis­zi­plin im Hand­werk, der Meis­ter­brie­f", eröffne neue Kar­rie­re­schrit­te. Meis­te­rin­nen und Meis­ter kön­nen ein ei­ge­nes Un­ter­neh­men grün­den oder Führungs­auf­ga­ben im Be­trieb ü­ber­neh­men, so Nol­te­meyer.

vom 03.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1A

