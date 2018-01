"Nur noch Online-Freunde?"

Jugendschutzkalender 2018 behandelt das Thema virtuelle Freundschaften

Kreis. Auch in die­sem Jahr ha­ben die Ju­gend­schüt­zer des Krei­ses Lippe so­wie der Städte Bad Sal­zu­flen, Lage und Det­mold wie­der einen Ta­schen­ka­len­der für Kin­der und Ju­gend­li­che her­aus­ge­bracht. Der Ju­gend­schutz­ka­len­der 2018 trägt den Ti­tel "Nur noch On­line-Freun­de..? Lass mal ste­cken" und be­han­delt das Thema der vir­tu­el­len Freund­schaf­ten in den so­zia­len Netz­wer­ken, das nach Ein­schät­zung der lip­pi­schen Ju­gend­schüt­zer einen mas­si­ven Ein­fluss auf das So­zi­al­ver­hal­ten der Kin­der und Ju­gend­li­chen hat. Dies führt mit­un­ter zu ei­ner star­ken Ver­än­de­rung im Frei­zeit­ver­hal­ten jun­ger Men­schen, manch­mal be­wusst und kon­trol­liert, manch­mal aber auch maßlos, fremd­ge­steu­ert und des­halb schä­di­gend. Ver­meint­li­che "Freun­de" in den vir­tu­el­len Netz­wer­ken kön­nen hilf­reich sein, sind je­doch in der rea­len Welt und als emo­tio­na­ler Bei­stand mit Vor­sicht zu be­trach­ten. Reale Freund­schaf­ten fin­den in der Schule statt, ge­nau wie in den Ju­gend­zen­tren und den zahl­rei­chen Ver­ei­nen und Ver­bän­den. Um Ju­gend­li­chen einen schnel­len Zu­griff auf Hilfs- und Frei­zeit­an­ge­bote im Zu­stän­dig­keits­ge­biet des Kreis­ju­gend­am­tes zu bie­ten, wur­den auf der In­nen­seite des Ka­len­ders die ent­spre­chen­den An­sprech­part­ner ab­ge­druckt.

vom 03.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1A

