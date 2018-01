Versuchter Einbruch

Bad Sal­zu­flen. Am Frei­tag ge­gen 18.30 Uhr ver­such­ten Un­be­kannte im Ha­sen­pfad im Orts­teil Wüs­ten in ein Dop­pel­haus ein­zu­bre­chen. Wahr­schein­lich wur­den die Ein­bre­cher bei der Tat­aus­führung ge­stört. Hin­weise und ver­däch­tige Wahr­neh­mun­gen hierzu nimmt die Po­li­zei in Bad Sal­zu­flen un­ter der Te­le­fon­num­mer (05222) 98180 ent­ge­gen.

vom 03.01.2018 | Ausgabe-Nr. 1A

