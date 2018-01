Ehrungen bei den Sportschützen Brake-Lippe

Lemgo-Bra­ke. Zum Jah­res­ab­schluss fei­er­ten die Bra­ker Sport­schüt­zen nicht nur die Weih­nachts­fei­er, son­dern spra­chen ver­schie­dene Eh­run­gen für die Leis­tun­gen ih­rer Mit­glir­der aus. Im Vor­der­grund stan­den die Jung­schüt­zen, die im Rah­men der Fei­er­lich­kei­ten ihre Eh­run­gen für die gu­ten Leis­tun­gen bei den Ver­eins­meis­ter­schaf­ten er­hiel­ten. So wur­den Po­kale und Ur­kun­den von Thors­ten Rem­pel, Lilo Czecho­witz, der Eh­ren­vor­sit­zen­den In­grid Korf und dem Bra­ker Kö­nigs­paar ü­ber­reicht.

So konn­ten sich Tim Fal­ke, Mar­cel Pa­pen­meier und Mi­chelle Reu­land ü­ber ihre Aus­zeich­nun­gen im Be­reich Luft­ge­wehr Frei­hand freu­en. Ne­ben den er­folg­rei­chen Er­geb­nis­sen nah­men die Jung­schüt­zen auch an den wei­ter­führen­den Meis­ter­schaf­ten im Kreis, Be­zirk und vor al­lem bei den Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Dort­mund er­folg­reich teil: So war dem Schüt­zen­nach­wuchs der Ap­plaus der zahl­rei­chen El­tern und Freunde si­cher, die an­sch­ließend dann ge­mein­sam Weih­nach­ten fei­ern konn­ten. Gut ge­stärkt soll es ins neue Jahr ge­hen, wo gleich im Ja­nuar wei­tere Kreis- und Be­zirks­meis­ter­schaf­ten und die Fort­führung der Run­den­wett­kämpfe an­ste­hen.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

