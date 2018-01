Spende ans Tierheim

Lem­go. Die Wähl­er­ge­mein­schaft "Bür­ger für Lem­go" (B­fL) hatte be­reits am Sams­tag vor dem 3. Ad­vent auf der Mit­tel­straße einen weih­nacht­li­chen Stand auf­ge­baut. Auch in die­sem Jahr tra­fen sich wie­der et­li­che Lem­goer und Gäste zu Ge­sprächen bei Plätz­chen, Glühwein und Kaf­fee und füll­ten die auf­ge­stellte Spen­den­box, während sich die Kin­der ü­ber kleine ga­ben vom Weih­nachts­mann freu­ten. In ei­ner Spen­den­box kam ein statt­li­cher Be­trag zu­sam­men, der jetzt an den Tier­schutz­ver­ein in Vlo­tho wei­ter­lei­tet wird.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

