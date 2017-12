Neue Qualifizierung

Nachbarschafts- und Pflegebegleiter

Lem­go. Die Stadt Lemgo und das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus pla­nen den drit­ten Durch­lauf der Qua­li­fi­zie­rung "Nach­bar­schafts-und Pfle­ge­be­glei­ter" im Quar­tier in Lem­go. Die In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zu der Qua­li­fi­zie­rung fin­det mit der wis­sen­schaft­li­chen Be­glei­te­rin des Pro­jek­tes, Prof. Dr. Eli­sa­beth Bu­bolz-Lutz, Di­rek­to­rin des For­schungs­in­sti­tuts Ge­r­ago­gik in Düs­sel­dorf, am Diens­tag, 9. Ja­nuar von 18 bis 19 Uhr im Ge­mein­de­haus der St. Pauli Ge­meinde Lem­go, Ech­t­ern­strasse 20, statt.

Von Ja­nuar bis März 2018 wer­den an sechs Sams­ta­gen Eh­ren­amt­li­che darin ge­schult, Men­schen be­ra­tend zur Seite zu ste­hen, die einen An­gehö­ri­gen pfle­gen oder die sich mit dem ei­gene n Äl­ter­wer­den aus­ein­an­der set­zen wol­len. Im Sinne gu­ter nach­bar­schaft­li­cher Un­ter­stüt­zung ler­nen die zukünf­ti­gen Nach­bar­schafts-und Pfle­ge­be­glei­ter wie sie Men­schen in Pfle­ge­si­tua­tio­nen kom­pe­tent be­glei­ten, wo früh­zei­tig pas­sende Hilfs­an­ge­bote ge­fun­den wer­den kön­nen und wie Un­ter­stüt­zung wohn­ort­nah eta­bliert wer­den kann. Für die­sen Vor­be­rei­tungs­kurs müs­sen keine Fach- und Vor­kennt­nisse vor­han­den sein. Al­les Grund­la­gen­wis­sen und not­wen­dige Kom­pe­ten­zen wer­den im Rah­men die­ses Kur­ses ver­mit­telt. Al­les In­ter­es­sier­ten sind herz­lich zur In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 9. Ja­nuar im Ge­mein­de­haus der St. Pauli Ge­meinde ein­ge­la­den. An­mel­dung oder Rück­fra­gen nimmt das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261)668929 ent­ge­gen.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

