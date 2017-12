Gospel, Swing und mehr

Schwungvoller Ausklang der Gottesdienstreihe "Profile"

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen (la). Die Pro­file-Got­tes­dienste der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che zum Re­for­ma­ti­ons­ju­biläum ha­ben in der Stadt­kir­che Bad Sal­zu­flen mit Gos­pel und Swing einen schwung­vol­len Aus­klang ge­fun­den. Der Gos­pel­chor "­Get up - Gos­pel and mo­re" un­ter Lei­tung von Wal­traud Hui­zing, ein Blech­blä­ser­quin­tett un­ter Lei­tung von Rai­ner Be­ge­mann, Pas­tor Joa­chim Dierks von der Gos­pel­kir­che Han­no­ver und Pfar­rer Dr. Sven Le­se­mann ge­stal­te­ten den Got­tes­dienst zum Thema "­Der Him­mel ist of­fen".

Mit der jaz­zi­gen Cho­ral­fan­ta­sie ü­ber "­Toch­ter Zion" von Matt­hias Na­gel eröff­ne­ten die Blech­blä­ser den Gos­pel­got­tes­dienst. Von ei­ner Band be­glei­tet lud der Chor mit "­Come let us sing" oder "S­hine your light" zum Mit­sin­gen ein. Kir­chen­rat To­bias Tre­se­ler wür­digte die Got­tes­dien­streihe als "­Per­len­ket­te", die sich durch das Land ziehe und mit gu­ten Gast­pre­dig­ten und in­spi­rie­ren­der Mu­sik be­geis­te­re. Den Lob­ge­sang der Ma­ria, be­kannt als Ma­gni­fi­cat, las Pfar­rer Dr. Sven Le­se­mann. Das Spi­ri­tual "Go tell it on the moun­tain" stimmte die Ge­meinde auf die Pre­digt ein, in der Gos­pel­pas­tor Joa­chim Dierks im Wech­sel mit Mu­sik­bei­trä­gen vier Briefe adres­sierte - un­ter an­de­rem an Per­so­nen des Weih­nachts­ge­sche­hens. So be­dau­erte er in ei­nem Brief an Ma­ria die Glo­ri­fi­zie­rung ih­rer Mut­ter­schaft und Jung­fräu­lich­keit, die sie von den Men­schen ent­frem­de. Von al­len Pro­jek­tio­nen und Ü­ber­höhun­gen be­freit, of­fen­bare sich ihre wahre Be­deu­tung: Mit pro­phe­ti­schem Blick habe sie ein neues Land ohne Macht­struk­tu­ren und Hier­ar­chien ge­schaut und ge­zeigt, wie es wer­den kann, wenn der Him­mel of­fen ist. In ei­nem wei­te­ren Brief dankte Pas­tor Dierks den Hir­ten, die sich im schlich­ten Glau­ben auf den Weg nach Beth­le­hem ge­macht hät­ten, um den geöff­ne­ten Him­mel zu se­hen, während theo­lo­gi­sche Ex­per­ten in Je­ru­sa­lem ver­harr­ten: "Für theo­lo­gi­sche Spitz­fin­dig­kei­ten, kirch­li­che Recht­ha­be­rei und fröm­meln­des Bes­ser­wis­sen in­ter­es­siert ihr euch nicht." Das von Blä­sern in­to­nierte Weih­nachts­lied "­Ma­rys Boy Child" und der Song "A­men" sorg­ten für einen jaz­zig be­schwing­ten Aus­klang. Im An­schluss an den Got­tes­dienst gab es ein gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein mit Kaf­fee und Ge­bäck.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

