Silvesterparty ohne böse Überraschungen

Es­sen und Trin­ken Der Film mit Heinz Rüh­mann zeigt es: Eine Feu­er­zan­gen­bowle ist das ideale Ge­tränk für ein ge­sel­li­ges Bei­sam­men­sein und das Schwel­gen in ver­gan­ge­nen Zei­ten – per­fekt für einen Sil­ves­ter­abend. Um in Ruhe ge­nießen zu kön­nen, sollte die Zu­be­rei­tung auf ei­nem stand­fes­ten Tisch er­fol­gen, so­dass die Me­tall­schale mit dem bren­nen­den Zucker­hut nicht her­un­ter­fal­len kann. Auch der sorg­same Um­gang mit dem hoch­pro­zen­ti­gen, brenn­ba­ren Al­ko­hol ist wich­tig, denn auf den Tisch ge­tropfte Flüs­sig­keit kann sich leicht ent­zün­den. Ein ebenso ver­gnüg­li­ches Es­sen zu Sil­ves­ter ist Fon­due – alle sit­zen um den Topf herum und be­die­nen sich nach Lust und Lau­ne. Ge­rade bei ei­nem Fon­due mit Fett sollte der Topf ab­so­lut si­cher ste­hen, um einen ge­fähr­li­chen Brand zu ver­hin­dern. Im Zwei­fels­fall je­doch daran den­ken: kei­nes­falls mit Was­ser lö­schen! Es kann also nicht scha­den, eine Lösch­de­cke pa­rat zu ha­ben. De­ko­ra­tion und Blei­gießen Luft­schlan­gen, Kon­fetti und Gir­lan­den sind die be­lieb­teste De­ko­ra­tion zu Sil­ves­ter – und al­le­samt aus Pa­pier. Vor­sicht ist da­her ge­bo­ten, wenn für die gemüt­li­che At­mo­s­phäre auch Ker­zen auf­ge­stellt wer­den. Luft­schlan­gen soll­ten nicht in der Nähe von of­fe­nen Flam­men lie­gen oder hän­gen. Das gilt auch für den Tisch, wenn sich Fon­due oder Feu­er­zan­gen­bowle dar­auf be­fin­den. Für je­den Sil­ves­ter­freund ist das Blei­gießen als mys­ti­sche Vor­schau auf das neue Jahr ein Muss. Auch hier ist auf die bren­nende Kerze acht­zu­ge­ben. Außer­dem legt man sich am bes­ten einen Tel­ler be­reit, um nicht aus Ver­se­hen den Löf­fel mit den Alu­mi­ni­um­res­ten auf dem Tisch ab­zu­le­gen – so wer­den häss­li­che Brand­fle­cken auf der Ober­fläche oder der Tisch­de­cke ver­mie­den. Feu­er­werk Die größte Ge­fah­ren­quelle zu Sil­ves­ter ist das all­seits be­liebte Feu­er­werk. Schon während der La­ge­rung ist dar­auf zu ach­ten, dass Kin­der nicht her­an­kom­men und sich keine Ker­zen in der Nähe be­fin­den. Die Ge­brauchs­an­wei­sung der Feu­er­werks­kör­per gibt Auf­schluss darü­ber, wel­che Kraft in den ver­schie­de­nen Ar­ten steckt – so kann die Ge­fahr bes­ser ein­ge­schätzt wer­den. Ra­ke­ten und Böl­ler soll­ten nicht vom Fens­ter aus ge­zün­det wer­den, da Vor­hänge leicht in Brand ge­ra­ten kön­nen. Auch ver­meint­lich harm­lo­ses Tisch­feu­er­werk kann – un­be­ob­ach­tet ge­las­sen – einen Brand ent­fa­chen: Kippt es kurz vor dem Zün­den aus Ver­se­hen um, kann die Stich­flamme die Tisch­de­cke oder dar­auf lie­gen­des Pa­pier ent­zün­den. Einen hilf­rei­chen Schutz bie­ten auch Rol­los. Wer kann, sollte sie zu Sil­ves­ter in un­ge­nutz­ten Räu­men her­un­ter­las­sen, um die Fens­ter vor ver­irr­ten Ra­ke­ten zu schüt­zen. (vo­no­via)

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

