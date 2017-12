Beratung für Kleinbetriebe

"Gilde"-Projekt zieht Bilanz: 350 Betriebe gerettet

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Lip­pi­sche Klein­be­triebe blei­ben fit – das Pro­jekt "­Fit für alle Fäl­le" bie­tet auch zukünf­tig Klein- und Kleinst-Un­ter­neh­men in Lippe un­kom­pli­zierte und schnelle Hilfe bei kauf­män­ni­schen Fra­gen oder drin­gen­den Fi­nan­zie­rungs­pro­ble­men. Die Stadt Det­mold und der Kreis Lippe so­wie die "­Gil­de"-Wirt­schafts­för­de­rung ha­ben das Pro­jekt bis­lang ge­mein­sam fi­nan­ziert. Nun führt der Kreis Lippe das Pro­jekt al­leine wei­ter.

Un­ter dem Motto "Hilfe zur Selbst­hil­fe" star­tete die "­Gil­de" vor mehr als 10 Jah­ren die prag­ma­ti­sche Un­ter­stüt­zung für Klein­be­trie­be. "Das Thema war sei­ner­zeit ab­so­lu­tes Neu­land und der För­der­an­satz von Ar­beit­s­agen­tur und an­sch­ließend vom Land NRW schon in­no­va­tiv – aber in der Pra­xis ab­so­lut ü­ber­zeu­gen­d," blickt Ge­schäfts­füh­rer Rolf Mer­chel auf die ver­schie­de­nen För­der­pha­sen und eine her­vor­ra­gende Bi­lanz zurück. Durch das Kri­sen­be­treu­ungs-Pro­jekt der "­Gil­de"-Wirt­schafts­för­de­rung konn­ten bis heute rund 350 lip­pi­sche Un­ter­neh­men mit ins­ge­samt mehr als 2.000 Ar­beitsplät­zen vor der In­sol­venz be­wahrt wer­den. Ziel­gruppe des Pro­jek­tes "­Fit für alle Fäl­le" sind Un­ter­neh­men mit bis zu rund 20 Be­schäf­tig­ten in Lip­pe, die sich in Kri­sen­si­tua­tio­nen in der Re­gel pro­fes­sio­nelle Be­ra­tungs­dienst­leis­ter nicht mehr leis­ten kön­nen. Ge­rade für diese klei­nen Un­ter­neh­men sind die The­men Fi­nan­zie­rung und Li­qui­dität be­son­ders wich­tig: "Oft zah­len Kun­den aus­ste­hende For­de­run­gen nur schlep­pend oder neue Kun­den sind mit der ak­tu­el­len Pro­dukt­pa­lette nur schwer zu ge­win­nen", be­rich­tet Kreis-Wirt­schafts­för­de­rer Uwe Gotzeina ü­ber die Hin­ter­gründe für die bis­wei­len exis­ten­zi­elle Be­dro­hung der Klein­be­triebe und ver­weist auf die kos­ten­freie So­fort­hilfe in Kri­sen­si­tua­tio­nen. Als "­Kri­sen­ma­na­ger" be­glei­tet An­to­nius Spil­ker lip­pi­sche Un­ter­neh­mer bei­spiels­weise zu Fi­nan­zie­rungs­ge­sprächen mit Ban­ken, Lie­fe­ran­ten und an­de­ren Gläu­bi­gern und zeigt kurz­fris­tig neue Per­spek­ti­ven auf. Im Vor­der­grund steht da­bei die Ret­tung der Firma und der dau­er­hafte Er­halt der Ar­beitsplät­ze: "­Ne­ben dem Know-how für die Pra­xis hel­fen wir bei­spiels­weise auch in Zu­sam­men­ar­beit mit Kam­mern und den Haus­ban­ken bei der Be­an­tra­gung von För­der­mit­teln zur wirt­schaft­li­chen Sta­bi­li­sie­rung", er­klärt An­to­nius Spil­ker die ak­tive Be­treu­ung von in­sol­venz­ge­fähr­de­ten Un­ter­neh­men in Lip­pe. Ab Ja­nuar ist Kri­sen­ma­na­ger An­to­nius Spil­ker nun beim Kreis Lippe un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-5781 oder per E-Mail an "­kreis­wirt­schafts­foer­de­rung(at)­kreis-lip­pe.­de" er­reich­bar.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

