Das Dschungelbuch auf Rollen

NTBV Jahn Alverdissen und RST Hummetal laden in die Lipperlandhalle ein

Kreis Lip­pe. In den Film­thea­tern hat das "D­schun­gel­buch" deut­li­che Spu­ren des Er­fol­ges hin­ter­las­sen und auch Kin­der­mu­si­cal ist das Stück bes­tens be­kannt. Jetzt brin­gen die Roll­kunst­sport­ler(in­nen) des Jahn Al­ver­dis­sen und des RST Hum­me­tal das be­liebte Stück zum Rol­len. Am 28. Ja­nuar möch­ten die bei­den Ver­eine in der Lip­per­land­halle ei­ner­seite für Un­ter­hal­tung sor­gen, an­de­rer­seits aber auch Wer­bung für ih­ren Sport be­trei­e­ben.

Sie kom­men alle vor, die berühm­ten Fi­gu­ren des Klas­si­kers: Balu der Bär, ver­kör­pert von Fe­lix Nol­te, der dem Bär seine Stimme leiht und eine Kost­probe sei­nes Ge­sang­tal­ents live zur Schau stel­len wird. Dann ist da Bag­hira der Pan­ther, ver­kör­pert von Cora Bö­ge­holz. Al­ver­dis­sens Aus­hän­ge­schild hat für den TBV be­reits zahl­rei­che Ti­tel ge­holt (3x Deut­sche Meis­te­rin) und ist auch in­ter­na­tio­nal zu­letzt bei den Eu­ro­pa­meis­ter­schaf­ten in Ita­lien er­folg­reich ge­we­sen. Mo­g­li, ge­spielt von der er­folg­rei­chen Barn­tru­per Nach­wuchs­läu­fe­rin Lea Hil­ker, die eben­falls auf Deut­schen Meis­ter­schaf­ten Me­dail­len ho­len konnte und sich auf in­ter­na­tio­na­len Einsät­zen er­folg­reich prä­sen­tier­te, trifft auf Khaa die Schlan­ge, (Frauke Bal­dig, die na­tio­nal eben­falls er­folg­reich für den TBV un­ter­wegs ist). In­ner­halb des Mär­chens wird also Roll­kunst­lau­fen auf höchs­ten Ni­veau ga­ran­tiert. Die Sport­ler freuen sich be­son­ders dar­auf, ihr Kön­nen einen brei­tem Pu­bli­kum prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Denn man liest mitt­ler­weile viel ü­ber den Sport und die Er­folge der Roll­kunst­läu­fer aus Al­ver­dis­sen in der Zei­tung, den­noch bie­tet sich nicht allzu oft die Mög­lich­keit das Roll­kunst­lau­fen zu zei­gen. Ge­rade des­halb ha­ben sich die Mär­chen, die all­jähr­lich in der Win­ter­zeit statt­fin­den zu ei­nem fes­ten Event eta­bliert und lo­cken Jahr für Jahr mehr in­ter­es­sierte Zu­schau­ern in die Hal­len. Aber nicht nur die rou­ti­nier­ten Hauptrol­len ma­chen das Stück zu ei­nem High­light, nein, auch die vie­len klei­nen und großen Dar­stel­ler, die bun­ten Kostü­me, tau­sende von Pail­let­ten, die lie­be­voll ge­malte Ku­lis­se. Da er­freuen sich al­le, wenn die vier­jäh­ri­gen Bie­nen noch et­was tol­pat­schig ü­ber das Par­kett rol­len, oder die klei­nen Leo­par­den ü­ber die Fläche krab­beln – auf Roll­schu­hen ste­hen sie al­le, klein und groß ins­ge­samt 150 Sport­ler. Die Ver­ant­wor­tung für das Ge­samt­stück tra­gen Trai­ne­rin Isa­bella Bar­ba­rito und Ma­rion van Aa­ken, die mit vie­len hel­fen­den Hän­den das Dschun­gel­buch auf die Beine ge­stellt ha­ben. Nur noch für den 28. Ja­nuar um 15 Uhr in der Lip­per­land Halle gibt es die Mög­lich­keit Kar­ten für eine Vor­stel­lung in Lippe zu be­kom­men. Die Vor­stel­lun­gen in Barn­trup wa­ren in­ner­halb kür­zes­ter Zeit aus­ver­kauft. Kar­ten gibt es in Det­mold im Lot­to­shop Klin­ge, in Lemgo in der Rats Apo­the­ke, in Bö­sing­feld bei Kunst­&­Sei­de, in Blom­berg bei Pa­pier­kram, in Barn­trup bei Schuh Bür­ger, in Al­ver­dis­sen im Cafe 20 oder un­ter der Ruf­num­mer (0526) 2449. Wei­tere In­fos auch un­ter "ww­w.roll­kunst­lau­fen-al­ver­dis­sen.­de".

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

