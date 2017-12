Lebendige Vielfalt in Lippe

Bewusstsein für Naturschutz weiter wecken

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der Ar­ten­ver­lust welt­weit und vor un­se­rer ei­ge­nen Haustür wird im­mer brei­te­ren Krei­sen der Be­völ­ke­rung be­wusst. Auch in Lippe stel­len wir uns der Ver­ant­wor­tung, un­se­ren Le­bens­raum viel­fäl­tig und le­bens­wert zu er­hal­ten. Als Auf­takt ei­ner Reihe von Maß­nah­men lädt der Kreis Lippe am 12. und 13. Ja­nuar zur 1. Lip­pi­schen Ar­ten­schutz­kon­fe­renz ins Det­mol­der Kreis­haus ein. Diese hat jüngst die Aus­zeich­nung als bei­spiel­ge­ben­der Bei­trag zur UN-De­kade der Bio­lo­gi­schen Viel­falt er­hal­ten.

"An­ge­spro­chen ist je­der, der et­was be­we­gen möch­te", wirbt Land­rat Dr. Axel Leh­mann für die Ver­an­stal­tung. "Un­ser Ziel ist es, ge­mein­sam mit vie­len Ak­teu­ren dem an­hal­ten­den Rück­gang der bio­lo­gi­schen Viel­falt und ins­be­son­dere dem Rück­gang der Ar­ten und ih­rer Po­pu­la­tio­nen auf lo­ka­ler Ebene ent­ge­gen­zu­wir­ken". Um die­sem Ziel Nach­druck zu ver­lei­hen, ist das Thema auch im Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 fest ver­an­kert: "Ar­ten­schutz ist eine ge­samt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be, die wir in den kom­men­den Jah­ren in­ten­siv ver­fol­gen wer­den", hebt er die Be­deu­tung des The­mas her­vor. Alle bis­he­ri­gen Bemühun­gen im Na­tur­schutz führen bis­lang noch zu kei­ner ge­ne­rel­len Trend­wende beim Ar­ten­rück­gang. Nach wie vor sind rund 45 Pro­zent der un­ter­such­ten Ar­ten in Nord­rhein-West­fa­len ge­fähr­det, vom Aus­ster­ben be­droht oder be­reits aus­ge­stor­ben. Dies do­ku­men­tiert die "Rote Lis­te". Be­sorg­nis­er­re­gend ist vor al­lem, dass auch der Ge­fähr­dungs­grad ty­pi­scher Ar­ten der Feld­flur und bis­her un­ge­fähr­de­ter "Al­ler­welts­ar­ten" deut­lich zu­nimmt. "Wir wol­len den auch hier in Lippe zu be­ob­ach­ten­den dra­ma­ti­schen Ar­ten­rück­gang stop­pen und die bun­des- und lan­des­weit exis­tie­ren­den Stra­te­gien auf un­se­rer kom­mu­na­len Ebene mit Le­ben fül­len", er­klärt Jür­gen Brauns­dorf, Or­ga­ni­sa­tor der Ar­ten­schutz­kon­fe­renz aus dem Fach­be­reich Um­welt und Ener­gie beim Kreis Lip­pe. "Dazu wer­den wir während der Ver­an­stal­tung die Si­tua­tion der Na­tur in Lippe aus Sicht der amt­li­chen und eh­ren­amt­li­chen Ak­teure vor­stel­len, uns ü­ber die Rah­men­be­din­gun­gen die­ser Ar­beit aus­tau­schen so­wie Wün­sche und Ver­ein­ba­run­gen für die künf­tige Zu­sam­men­ar­beit for­mu­lie­ren." Die Ar­ten­schutz­kon­fe­renz soll auch der Start­punkt für eine "­Biodi­ver­sitätss­tra­te­gie für Lip­pe" sein. Das um­fang­rei­che Pro­gramm an den zwei Ta­gen wird dafür den Zu­stand der lip­pi­schen Na­tur ab­bil­den und mit er­folg­rei­chen Pro­jek­ten zum Mit­ma­chen ani­mie­ren. Auf der an­de­ren Seite wer­den aber auch Hand­lungs­de­fi­zite auf­ge­zeigt, wofür die Kon­fe­renz nach Lö­sungs­mög­lich­kei­ten su­chen und auch kon­krete Schritte zur bal­di­gen Ver­bes­se­rung sam­meln soll. Info- und Ver­kaufsstän­de, Film­vor­führun­gen so­wie kleine Aus­stel­lun­gen run­den die bei­den Tage ab. Wer gerne teil­neh­men möch­te, kann sich ü­ber ww­w.­zu­kunfts­kon­zept-lip­pe.de ü­ber das An­mel­de­ver­fah­ren und das kom­plette Pro­gramm in­for­mie­ren. Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­frei.

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

Drucken | Versenden