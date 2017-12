Karaoke mal anders

Leseshows für die weiterführenden Schulen

Kreis Lip­pe. Denkt man an Ka­rao­ke, kom­men uns schnell Bil­der von Men­schen in den Kopf, die mehr schlecht als recht, aber im­mer­hin sehr fröh­lich in ei­ner Kneipe in ein Mi­kro­fon sin­gen. Ka­raoke geht aber auch an­ders, näm­lich mit Le­sen. Die Stif­tung "Für Lip­pe" holt im nächs­ten Jahr die be­son­dere "­Ka­raoke-Le­ses­how" mit Frank Som­mer von der Ber­li­ner Agen­tur Even­ti­la­tor nach Lippe und schreibt vier Ter­mine für die wei­ter­führen­den Schu­len im Kreis Lippe am 7. und 8. Fe­bruar 2018 zur Be­wer­bung aus. In­ter­es­sierte Schu­len kön­nen sich bis zum 19. Ja­nuar bei der Stif­tung um eine Le­ses­how be­wer­ben. In der "­Selbst­lese-Show" wer­den ak­tu­elle Ju­gend­bücher auf un­ter­halt­same Weise in ei­ner Art Schnell­durch­lauf prä­sen­tiert. "Da­bei wer­den alle Teil­neh­men­den ak­tiv mit ein­ge­bun­den", sagt Mi­riam Bent, Pro­jekt­lei­te­rin bei der Stif­tung "Für Lip­pe". Zu Be­ginn sei­ner Le­ses­how führt Schau­spie­ler, Erzäh­ler und Li­te­ra­tur­ver­mitt­ler Frank Som­mer zunächst all­ge­mein in das Thema "Le­sen" ein. "Da­nach tra­gen frei­wil­lige Vor­le­ser und Vor­le­se­r­in­nen kurze Texte aus Co­mic-Ro­ma­nen vor­.", info rmiert er. Ab­sch­ließend fin­den sich die Teil­neh­men­den in vor­be­rei­te­ten Büche­r­e­cken in klei­nen Grup­pen zu­sam­men und stel­len die Bücher im Ple­num den an­de­ren vor. "Auf diese Weise ler­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zahl­rei­che Bücher ken­nen. Das schafft Le­se­mo­ti­va­tion und weckt Freude am Le­sen!", fasst Som­mer das be­son­dere Kon­zept zu­sam­men. Die 90-minütige Ka­raoke-Le­ses­how wird ent­we­der für die Klas­sen 7 und 8 oder 9 und 10 an­ge­bo­ten. Teil­neh­men kön­nen daran ma­xi­mal 120 Ju­gend­li­che pro Show. "Vor­aus­set­zung ist eine aus­sa­ge­kräf­tige Be­wer­bung, in der die Schule be­grün­det, warum ge­rade sie die Show er­hal­ten soll­te.", so Bent. Zu­dem soll die ge­plante Ein­bin­dung in den Un­ter­richt dar­ge­legt wer­den. "Ju­gend­li­che le­sen heute an­ders. Wir wol­len sie dort ab­ho­len, wo sie ste­hen!", be­grün­det Bent die Aus­wahl der in­ter­ak­ti­ven Le­ses­how. Das Pro­jekt ist Be­stand­teil des Lese- und Sprach­för­de­rungs­pro­gramms "Lippe liest", das die Stif­tung seit 2005 in der Re­gion sehr er­folg­reich durch­führt. "Wir freuen uns auf die Be­wer­bun­gen und vor al­lem auch auf die Ka­raoke-Le­ses­hows im Fe­bruar!", schließt Bent. Die in­ter­es­sier­ten Schu­len kön­nen sich bis zum 19. Ja­nuar per Mail an bent@lipp­eim­puls.de oder auf dem Post­weg an die Stif­tung "Für Lip­pe", Pro­jekt­lei­tung: Mi­riam Bent, Fe­lix-Fe­chen­bach-Str. 5, 32756 Det­mold un­ter dem Stich­wort "­Ka­raoke-Le­ses­how" be­wer­ben. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Stif­tung gibt es un­ter "ww­w.­fuer-lip­pe.­de".

vom 30.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52B

