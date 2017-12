Eben-Ezer zieht sich zurück

Der Meierhof wird verpachtet und neu aufgestellt

Lemgo (r­to). Im Vor­feld gab es erste Gerüch­te, jetzt ist es amt­lich: Eben-Ezer trennt sich von der Land­wirts­wirt­schaft. Der Be­reich der seit dem Jahr 1912 zur Stif­tung gehört und Men­schen mit Be­hin­de­rung Ar­beit ge­ge­ben hat, wird neu auf­ge­stellt, wie es der Vor­stand der Stif­tung jetzt auf ei­ner Pres­se­kon­fe­renz mit­teil­te.

Dazu wer­den fol­gende Schritte ein­ge­lei­tet: Ab Mitte des Jah­res 2018 ü­ber­nimmt der lang­jäh­rige Be­triebs­lei­ter Mar­tin Na­gel den Acker­bau­be­trieb als Päch­ter. Er wird dann auch wei­ter­hin Men­schen mit Be­hin­de­rung ü­ber aus­ge­la­gerte Ar­beitsplätze des "ee­Werks" be­schäf­ti­gen. Für die Mil­cher­zeu­gung, also den Kuh­stall und das Fut­ter­grün­land wird noch nach ei­nem Päch­ter ge­sucht. Die Kar­tof­fel­sor­tie­rung und das Sä­ge­werk wer­den vor­erst wei­ter vom "ee­Werk" mit ei­ner ei­ge­nen Ar­beits­gruppe be­trie­ben. Die Hof­mol­ke­rei soll mit För­der­mit­teln aus­ge­stat­tet, in ein In­klu­si­ons­un­ter­neh­men ü­ber­führt wer­den – dann als neu auf­ge­stell­ter Großhan­dels­be­trieb. Dort ist vor­ge­se­hen zukünf­tig auch an­dere Pro­dukte des Ver­eins ’Lippe Qua­lität’ zu dem die Mol­ke­rei mit ih­ren Pro­duk­ten gehört, zu ver­trei­ben. Die dazu nötige Ka­pa­zität­s­er­wei­te­rung im Kühl­be­reich muss noch ge­schaf­fen wer­den. Als Folge des de­mo­gra­fi­schen Wan­dels, be­zeich­net Pas­tor Dr. Bar­tolt Haa­se, theo­lo­gi­scher Vor­stand der Stif­tung Eben-Ezer, die Ent­schei­dung, die man sich nicht leicht ge­macht hätte und am Ende ei­nes lan­gen Be­ra­tungs­be­schlus­ses ste­he. Seien noch im Jahr 1996 fast 40 Be­schäf­tigte mit Be­hin­de­rung in der Land­wirt­schaft be­schäf­tigt ge­we­sen, sind es der­zeit noch 25 Per­so­nen. Diese Zahl, so der Vor­stand, werde sich im nächs­ten Jahr um wei­tere sechs Per­so­nen re­du­zie­ren. Udo Zip­pel, kauf­män­ni­scher Vor­stand der Ein­rich­tung be­ton­te, dass die an­spruchs­vol­len Ar­beitsplätze in der Land­wirt­schaft heute kaum noch von schwerst- und mehr­fach­be­hin­der­ten Men­schen er­le­digt wer­den könn­ten. "So sind wir in die Si­tua­tion ge­ra­ten, Ar­beits­kraft zu­zu­kau­fen. Es las­tet ein ho­her wirt­schaft­li­cher Kos­ten­druck auf dem bäu­er­li­chen Be­trieb. Das kön­nen wir uns aber nicht mehr leis­ten", so Udo Zip­pel. Das Jah­res­er­geb­nis des Ho­fes, so Zip­pel wei­ter, schwanke um sechs­stel­lige Be­trä­ge, die in schlech­ten Jah­ren in der Kasse fehl­ten. "­Dies wie­derum schlägt sich auf das Er­geb­nis im ge­sam­ten Werk­statt­be­reich nie­der", sagt auch Mar­kus To­epf­fer, Lei­ter des "ee­Werks". Mit der Neu­auf­stel­lung will Eben-Ezer die Land­wirt­schaft nun neu aus­rich­ten. Dies sei in den ver­gan­ge­nen Ta­gen auch den Mit­ar­bei­tern be­reits mit­ge­teilt wor­den. "Es wird für je­den Ein­zel­nen eine Lö­sung ge­ben", ver­spra­chen die Vor­stän­de. Wer nicht mehr auf dem Mei­er­hof blei­ben kann, der würde eine neue Auf­gabe in der Werk­statt oder im Gar­ten- und Land­schafts­bau fin­den. Der Mei­er­hof war ü­ber sech­zig Jahre fes­ter Be­stand­teil der Stif­tung Eben-Ezer. Mit der so­ge­nann­ten Neu­aus­rich­tung rea­giert die Stif­tung auf eine sich ver­än­dernde Welt. Stand noch bis vor we­ni­gen Jah­ren die sta­tionäre Un­ter­brin­gung von Men­schen mit Be­hin­de­rung im Vor­der­grund, hat sich das mit der ho­hen fi­nan­zi­el­len Un­ter­stüt­zung am­bu­lan­ter Ein­rich­tun­gen und der fort­schrei­ten­den In­klu­sion auch wirt­schaft­lich deut­lich ver­än­dert. So ist der Ent­schluss den Hof auf­zu­ge­ben, letzt­lich doch auch auf die Wirt­schaft­lich­keits­rech­nung der ge­sam­ten Stif­tung zurück­zu­führen. Während die Stif­tung Eben-Ezer sich hier zurück­zieht, ist mit dem Ver­trag ü­ber das In­sel­hos­piz auf Juist im Som­mer ein neuer Weg ein­ge­schla­gen wor­den. Hier schei­nen die Ein­nah­men für die Stif­tung ein­fa­cher zu sein. Die de­zen­trale Un­ter­brin­gung der be­treu­ten Be­woh­ner und die höhere Aus­rich­tung auf die am­bu­lante Be­treu­ung seien Fol­gen der gra­vie­ren­den Ge­set­zesän­de­run­gen und letzt­lich nötig um wei­ter wirt­schaft­lich be­ste­hen zu kön­nen. Denn auch eine Stif­tung wie Eben-Ezer sei am Ende vom Geld ab­hän­gig - so die Aus­sa­ge.

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

