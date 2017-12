Dürer war Künstler und Geschäftsmann

Weiterer Kupferstich für das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lemgo (n­r). Erst kürz­lich war die Freude groß, als die "Frauen für Lem­go" einen ori­gi­nal Kup­fer­stich von Al­brecht Dü­rer dem We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake als Dau­er­leih­gabe zur Ver­fü­gung ge­stellt ha­ben. Jetzt hat sich eine kleine Sen­sa­tion ab­ge­zeich­net, denn nun ist es den Kunst­his­to­ri­kern tatsäch­lich ge­lun­gen, ein wei­te­res ori­gi­nal Dü­rer-Blatt zum Thema "­Bau­ern" im Kunst­han­del zu ent­de­cken. Das Kunst­werk trägt den Ti­tel "­Bauer mit Frau" und ist um 1497 ent­stan­den. Dank des Freun­des­krei­ses des We­ser­re­naissance-Mu­se­ums konnte die­ser Kunst­schatz an­ge­kauft wer­den und geht jetzt – zur Freude al­ler be­tei­lig­ten – in den Be­sitz des Mu­se­ums ü­ber.

Der Stich von Dü­rer zeigt einen, um eine Ad­lige wer­ben­den Bau­ern. Zur da­ma­li­gen Zeit ein ganz of­fen­sicht­li­cher Ver­stoß ge­gen die so­ziale Ord­nung, denn der Bauer er­hebt sich ü­ber sei­nen Stan­d", ver­rät Dr. Hei­ner Borg­gre­fe, stell­ver­tre­ten­der Di­rek­tor des We­ser­re­naissance-Mu­se­ums. Die­ses Werk steht - ge­nau wie das an­dere Dü­rer-Blatt - im Zu­sam­men­hang mit den Bau­ernauf­stän­den. Die Bau­ern lehn­ten sich ge­gen den Adels­stand auf. Als die Re­for­ma­to­ren die ka­tho­li­sche Kir­che vor al­lem we­gen des Ab­lass­han­dels an­pran­ger­ten, er­hiel­ten die Pro­teste wei­te­ren Auf­wind. Für ihre Auf­leh­nung ge­gen die mit­tel­al­ter­li­che So­zial­ord­nung wur­den die Bau­ern auch von Mar­tin Lu­ther hef­tig kri­ti­siert. "Dü­rer war nicht nur ei­ner der be­deu­tends­ten Künst­ler", be­schreibt Dr. Borg­grefe das Schaf­fen Dü­rers, "­son­dern auch Ge­schäfts­mann. Ma­le­rei war zei­tin­ten­siv und hat weit we­ni­ger Geld in die Kasse ge­bracht. Dü­rer hat sich sehr früh auf den Kup­fer­stich ein­ge­las­sen, der sich sehr gut ver­kaufte und – er hat die künst­le­ri­sche Tech­nik des Kup­fer­stichs re­vo­lu­tio­nier­t." Das Blatt ent­stammt ei­nem der ers­ten Dru­cke der Kup­fer­plat­te, so die Ex­per­ten. Auf dem Kunst­markt war es das ein­zige Blatt die­ser Plat­te. "­Die Chance so et­was zu fin­den kommt nor­ma­ler­weise nur alle 10 Jahre vor­", ist Dr. Borg­grefe be­geis­tert. Das Kunst­werk passt the­ma­tisch per­fekt in die ak­tu­elle Son­deraus­stel­lung "­Mach’s Maul auf – Re­for­ma­tion im We­ser­raum". Es wird di­rekt ne­ben dem ers­ten Dü­rer-Blatt auf ei­ner Staf­fe­lei aus­ge­stellt und ab so­fort der Öf­fent­lich­keit zugäng­lich ge­macht. "­Die­ser fein ge­ar­bei­tete Kup­fer­stich ist eine großar­tige Er­gän­zung un­se­rer um­fang­rei­chen Gra­fik­samm­lung", freut sich Dr. Vera Lüp­kes, Di­rek­to­rin des We­ser­re­naissance-Mu­se­ums. Die Aus­stel­lung ist noch bis zum 7. Ja­nu­ar, diens­tags bis sonn­tags von 10 bis 18 Uhr zu se­hen. Öf­fent­li­che Führun­gen fin­den mitt­wochs, von 17 bis 18 Uhr, und sonn­tags, von 15 bis 16 Uhr statt. Grup­pen­führun­gen sind je­der­zeit nach Vor­an­mel­dung un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 945025 mög­lich.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden