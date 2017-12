Theater zieht positive Bilanz

Jan Steinbach neuer Schauspieldirektor des Landestheaters

Det­mold (la). Die Spiel­zeit 2016/2017 konnte mit ei­nem Plus von 164.000 Euro ab­ge­schlos­sen wer­den. Dies gab Ste­fan Dörr, kauf­män­ni­scher Ge­schäfts­füh­rer des Lan­des­thea­ters Det­mold, im An­schluss an die Sit­zung des Auf­sichts­rats be­kannt. Vor al­lem die Er­löse durch den deut­li­chen An­stieg der Ab­stecher­zah­len führ­ten da­zu, dass ein zunächst er­war­te­tes Jah­res­de­fi­zit nicht ein­trat. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ver­zeich­nete das Lan­des­thea­ter Det­mold bei den Be­su­cher­zah­len (ins­ge­samt 159.837, in­klu­sive Ab­ste­cher) ein Plus von 4.200 Be­su­chern. Die Zahl der ab­ge­schlos­se­nen Abon­ne­ments blieb in den letz­ten Jah­ren sta­bil.

Auch künst­le­risch sei die Spiel­zeit sehr er­folg­reich ge­we­sen, be­rich­tet In­ten­dant Kay Metz­ger. Als be­son­dere Höhe­punkte hob er die Ko­ope­ra­tion mit dem Thea­ter Güters­loh für die In­sze­nie­rung von Hans Wer­ner Hen­zes "E­le­gie für junge Lie­ben­de" und seine In­sze­nie­rung von Ri­chard Wag­ners "­Die Meis­ter­sin­ger von Nürn­ber­g" her­vor. Zur Spiel­zeit 2018/19 wird Jan Stein­bach un­ter der In­ten­danz von Ge­org He­ckel Schau­spiel­di­rek­tor des Lan­des­thea­ters Det­mold. In der heu­ti­gen Sit­zung hat der Auf­sichts­rat des Lan­des­thea­ters ein­stim­mig einen ent­spre­chen­den Be­schluss ge­fasst. Dr. Axel Leh­mann be­schreibt die Ent­schei­dung für Jan Stein­bach als kom­pe­tenten und krea­ti­ven Ge­winn, der das Lan­des­thea­ter mit neuen künst­le­ri­schen Im­pul­sen be­rei­chern wird. Mo­derne Klas­si­ker, zeit­genös­si­sche Stü­cke und un­ter­hal­tende Stoffe sol­len auch in Zu­kunft den viel­fäl­ti­gen Spiel­plan des Lan­des­thea­ters Det­mold prä­gen. Das Grabbe-Haus mit sei­nen 60 Plät­zen ist für den de­si­gnier­ten Schau­spiel­di­rek­tor vor al­lem als Spielstätte mit ei­nem star­ken Fo­kus auf zeit­genös­si­sche Dra­ma­tik re­le­vant. Jan Stein­bach wurde 1976 ge­bo­ren und stu­dierte zunächst Ger­ma­nis­tik, An­glis­tik und Phi­lo­so­phie in Kas­sel. Be­reits während des Stu­di­ums in­sze­nierte er in der freien Sze­ne, ar­bei­tete als Re­gie­as­sis­tent am Jun­gen Thea­ter Göt­tin­gen und als Pro­duk­ti­ons­as­sis­tent am 7S­ta­ges Thea­tre At­lan­ta, USA. Von 2003 bis 2007 stu­dierte er Thea­ter­re­gie an der Hoch­schule für Mu­sik und Dar­stel­lende Kunst Frank­furt am Main und legte erste Re­gie­ar­bei­ten am Staats­thea­ter Wies­ba­den vor. Seit 2007 ar­bei­tet er als frei­be­ruf­li­cher Re­gis­seur, un­ter an­de­rem am Thea­ter Vor­pom­mern, am Thea­ter der Alt­mark Sten­dal, am Thürin­gen Staats­thea­ter Mei­nin­gen, am Stadt­thea­ter Bre­mer­ha­ven und re­gel­mäßig an der Lan­des­bühne Nie­der­sach­sen Nord in Wil­helms­ha­ven.

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

Drucken | Versenden