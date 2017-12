Emotionen und gute Laune

Herzensstücke ... von und mit Anna und Andreas Wolf

Bad Sal­zu­flen (la). Ein zau­ber­haf­ter Abend mit be­kann­ten Lie­bes­du­et­ten und Arien aus Opern und Ope­ret­ten un­ter an­de­rem von Mo­zart, Ros­si­ni, Bel­li­ni, Gers­hwin und Lehár mit dem So­lis­te­ne­he­paar Anna und An­dreas Wolf steht auf dem Pro­gramm und soll die Her­zen al­ler öff­nen, die sich dem Thema Oper nähern wol­len oder schon da­bei sind. Un­ter dem Motto "Her­zens­stücke, Teil zwei" wer­den bei die­sem Jah­res­ab­schluss­kon­zert am Don­ners­tag, 28. De­zem­ber, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße die In­halte der Stü­cke er­läu­tert, An­ek­do­ten aus dem be­weg­ten Künst­ler­le­ben erzählt und den ge­sam­ten Abend für große Emo­tio­nen und gute Laune ge­sorgt, so heißt es in der Ankün­di­gung. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 22 Euro (A­bend­kasse 25,30/Schü­ler 13,20, Abend­kasse 16,50 Eu­ro) gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus.

Anna und An­dreas Wolf le­ben seit nun­mehr fünf Jah­ren mit ih­rer Fa­mi­lie in ih­rer Wahl­hei­mat Bad Sal­zu­flen, nach­dem sie sich während ih­res Ge­sangs­stu­di­ums ken­nen­ge­lernt ha­ben. Anna Wolf ist seit­her bei Kon­zer­ten und Opern­pro­duk­tio­nen in Min­den, Bad Sal­zu­flen, Det­mold, Lin­gen und Han­no­ver zu hören. Und An­dreas Wolf singt in in­ter­na­tio­na­len Opern­häu­sern und Kon­zertsälen. Seine Kon­zert­tätig­keit führt ihn re­gel­mäßig un­ter an­de­rem nach Ams­ter­dam, Os­lo, Bu­da­pest, Mün­chen, Köln, Lu­zern, Brüs­sel und Wien. Wie bei der ers­ten Auf­lage der "Her­zens­stücke" 2016 wird das Duo wie­der von Yasko Linn­artz am Kla­vier be­glei­tet. Zu­dem will Kris­tina Heide (Vio­la) das Pu­bli­kum ver­zau­bern.

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

