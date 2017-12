Himmlisches Klangerlebnis

Konzert mit Meike Leluschko und Jenny Meyer

Bad Sal­zu­flen-Berg­kir­chen (la). Am Sams­tag, 30. De­zem­ber fin­det um 17 Uhr ein weih­nacht­li­ches Kon­zert bei Ker­zen­schein in der Kir­che zu Berg­kir­chen statt. Zu Gast sind die So­pra­nis­tin Meike Le­luschko und die Har­fe­nis­tin Jenny Meyer. In dem nun schon tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­kon­zert zwi­schen den Jah­ren sind weih­nacht­li­che Werke von Hum­per­dinck "­Schlum­mer­lie­d", "Wie­gen­lie­d", "Das Licht der Welt", von Re­ger "­Ma­ria Wie­gen­lie­d", Nord­qvist "Jul, Jul", Adam "­Can­ti­que de Noël" oder die "Va­ria­ti­ons pas­to­ra­les sur un vieux noël" von Rous­seau zu hören. Aber auch die Klas­si­ker wie Francks "Pa­nis an­ge­li­cus", Hän­dels "Va­ter, behüt un­s", das "Ave Ma­ria" von Gou­nod oder die Film­mu­sik zu "Drei Ha­selnüsse für Aschen­brö­del" von Svo­boda ste­hen auf dem Pro­gramm. Die deutsch-ko­rea­ni­sche So­pra­nis­tin Meike Le­luschko hat eine Vor­liebe für das Kunst­lied und kam­mer­mu­si­ka­li­sche Pro­jek­te, mit de­nen sie im Prinz­re­gen­ten­thea­ter Mün­chen, beim NDR, in der Staats­o­per Ber­lin (A­pollo Saal), in der Köl­ner Liedreihe Im­Zen­trum­Lied oder bei Fes­ti­vals wie dem Rhein­gau Mu­sik Fes­ti­val, den Kunst­fest­spie­len Her­ren­hau­sen und den Men­dels­sohn Fest­ta­gen Leip­zig im Ge­wand­haus zu Gast war. Das breit ge­fächerte Re­per­toire der Sän­ge­rin reicht vom Ba­rock bis in die Ge­gen­wart. Rund­funk- und CD Auf­nah­men do­ku­men­tie­ren ihre künst­le­ri­sche Tätig­keit.

Jenny Meyer (geb. Rup­pik) stammt aus Hö­vel­hof im Kreis Pa­der­born in Ost­west­fa­len. Die Har­fe­nis­tin kon­zer­tiert so­lis­tisch und kam­mer­mu­si­ka­lisch und trat beim Fes­ti­val Mitte Eu­ropa in Tsche­chien, beim pol­nisch-deut­schen Har­fen­sym­po­sium in Kra­kau, beim Mo­zart­fest Würz­burg, bei Kon­zer­ten im großen Saal der Al­ten Oper Frank­furt und im hes­si­schen Rund­funk auf. Es ist Jenny Meyer ein be­son­de­res An­lie­gen dem Pu­bli­kum die Harfe als viel­sei­ti­ges So­lo­in­stru­ment zu prä­sen­tie­ren. Kar­ten be­kommt man im Vor­ver­kauf un­ter "ww­w.­berg­kir­chen.­net" und an der Ta­ges­kasse ab 15.30 Uhr (10 Euro auf al­len Plät­zen ohne Platz­re­ser­vie­rung, 20 bzw. 15 Euro mit Platz­re­ser­vie­rung). Wei­tere In­for­ma­tio­nen sind eben­falls un­ter der ge­nann­ten We­b­adresse er­hält­lich so­wie per E-Mail an "mu­si­k@­berg­kir­chen.­net".

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

Drucken | Versenden