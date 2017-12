Oratorium "Paulus"

Konzert der Detmolder Kantorei

Det­mold (la). Das große kir­chen­mu­si­ka­li­sche Werk "­Pau­lus" wird am Sonn­tag, 21. Ja­nu­ar, in der Kir­che Hei­lig Kreuz am Schu­bert­platz auf­ge­führt. In­spi­riert von sei­nem Vor­bild Jo­hann Se­bas­tian Bach schuf Fe­lix Men­dels­sohn Bar­holdy ein mo­nu­men­ta­les Werk mit dra­ma­ti­schen Sze­nen. Als So­lis­ten wir­ken mit: Jutta Pott­hoff (So­pran), Bir­git Schnei­der (Al­t), Flo­rian Feth (Te­nor) und Ge­org Zep­pen­feld (Bass), der die um­fang­rei­che Par­tie des Pau­lus ü­ber­nom­men hat. Wei­tere Mit­wir­kende sind die Det­mol­der Schloss-Spat­zen, das Or­che­s­ter "O­pus 7" und die Det­mol­der Kan­to­rei. Die Lei­tung hat An­drea Schwa­ger.

Das Kon­zert be­ginnt um 17 Uhr. Kar­ten sind im Vor­ver­kauf im Haus der Mu­sik, Krumme Straße, er­hält­lich.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden