Spaß und Freude heilen Wunden

Landrat übergibt Spende für Clown-Visiten im Klinikum Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Ein­mal in der Wo­che kommt in der Fa­mi­li­enkli­nik Det­mold der Arzt mit ei­ner ro­ten Nase zur Vi­si­te. Dr. Clown und sein Kol­lege sind aber keine ge­wöhn­li­chen Ärz­te: Sie brin­gen vor al­lem die klei­nen Pa­ti­en­ten mit Wit­zen, Strei­chen und Al­bern­hei­ten zum La­chen. Der Kreis Lippe hat das Pro­jekt jetzt fi­nan­zi­ell un­ter­stützt. Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­bergab einen Scheck in Höhe von 4.500 Euro an den Ver­ein cul­tur-tup­fer, der die Clown-Vi­si­ten or­ga­ni­siert. "­Ge­rade für Kin­der ist ein Kran­ken­haus­auf­ent­halt schwer. Sie sind ge­trennt von den El­tern und der ge­wohn­ten Um­ge­bung. Die Spaß-Vi­si­ten hel­fen da­bei, dass die Kin­der ihre Sor­gen für einen Mo­ment ver­ges­sen kön­nen. Da­her för­dern wir sehr gerne die In­itia­ti­ve", er­klärt der Land­rat. Eine wis­sen­schaft­li­che Stu­die aus dem ver­gan­ge­nen Jahr hat her­aus­ge­fun­den, dass junge Pa­ti­en­ten nach den Clown-Be­su­chen nach­weis­lich we­ni­ger Angst hat­ten. Ganz nach dem Motto "La­chen ist ge­sun­d!" tra­gen die Clowns also ih­ren Teil dazu bei, dass sich die Pa­ti­en­ten wohl­fühlen und wie­der er­ho­len. Im Kli­ni­kum Lippe sind re­gel­mäßig zwei Spaß­ma­cher im Ein­satz. Je­den Don­ners­tag sind sie für zwei Stun­den in der Fa­mi­li­enkli­nik zu Gast, und zwei­mal im Mo­nat be­su­chen sie Pa­ti­en­ten und Gäste der Ger­ia­trie in Lem­go. "Das Geld ist bei dem Ver­ein cu­lur-tup­fer gut an­ge­legt. Mit ih­rem Pro­jekt brin­gen sie für Jung und Alt et­was Ab­wechs­lung in den Kli­ni­kall­tag und ver­sprühen po­si­tive Le­bens­ener­gie", be­tont Dr. Axel Leh­mann. Die Kli­nik­clowns sind aber nicht nur Spaß­ma­cher, son­dern auch aus­ge­bil­dete Päd­ago­gen. Sie kön­nen so­mit in­di­vi­du­ell auf die Be­dürf­nisse der Kin­der ein­ge­hen und, wenn not­wen­dig, ih­nen Trost spen­den oder ihre Pro­bleme an­hören.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden