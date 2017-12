Bestes Ergebnis seit Gründung

Eigenbetrieb Schulen des Kreises erzielt erstmals Überschuss

Kreis Lip­pe. Mit dem bes­ten Jah­res­er­geb­nis seit sei­ner Grün­dung im Jahr 2003 schließt der Ei­gen­be­trieb Schu­len des Krei­ses Lippe (EBS) das Wirt­schafts­jahr 2016. "In dem Jahr ist es erst­mals ge­lun­gen, einen Jah­res­ü­ber­schuss von 6.000 Euro zu er­zie­len und da­mit das ge­plante Er­geb­nis deut­lich um rund 1,7 Mil­lio­nen Euro zu ver­bes­sern", be­rich­tet Klaus Kuhl­mann, Lei­ter des EBS.

Er­freut zeigte sich Kuhl­mann auch ü­ber das Er­geb­nis der In­sel­quar­tie­re, die der Ei­gen­be­trieb 2009 ü­ber­nom­men hat: "Auf der Grund­lage un­se­res stra­te­gi­schen Ü­ber­nahme- und Ent­wick­lungs­kon­zep­tes ist es uns ge­lun­gen, die Ju­gend- und Gä­stehäu­ser auf Lan­ge­oog und Nor­der­ney im Laufe der Jahre grund­le­gend zu mo­der­ni­sie­ren, die Jah­res­er­geb­nisse lau­fend zu ver­bes­sern und in 2016 zum zwei­ten Mal einen Ü­ber­schuss von 11.000 Euro zu er­wirt­schaf­ten". Auch bei der Be­le­gung konn­ten die Häu­ser zu­le­gen und die Zahl der Ü­ber­nach­tun­gen um 1.000 auf 63.500 stei­gern. Die Be­le­gungs­quote stieg da­durch in der Sai­son um 2 Pro­zent auf 74,9 Pro­zent und ü­ber das ganze Jahr um 0,7 Pro­zent auf 49,7 Pro­zent. Für ver­gleich­bare Ein­rich­tun­gen an der deut­schen Küste er­reich­ten die In­sel­quar­tiere da­mit eine her­vor­ra­gende Aus­las­tung, so Kuhl­mann. "­Mein Dank gilt be­son­ders mei­nen Mit­ar­bei­tern und den Lei­tun­gen der kreis­ei­ge­nen Schu­len, die im Rah­men ih­rer Bud­get­ver­ant­wor­tung mit zu den po­si­ti­ven Er­geb­nis­sen bei­ge­tra­gen ha­ben." Aus­schlag­ge­bend für das gute Er­geb­nis wa­ren ins­be­son­dere ge­rin­gere Auf­wen­dun­gen bei dem mit 5,35 Mil­lio­nen Euro größten Auf­wands­block, den Ab­schrei­bun­gen. Durch ver­scho­bene In­ves­ti­tio­nen fie­len diese ge­genü­ber Plan um 865.000 Euro und bei der Ge­bäu­dein­stand­hal­tung (1,63 Mil­lio­nen Eu­ro) um 209.000 Euro ge­rin­ger aus. Die Kos­ten für die Schü­ler­be­för­de­rung sind auf­grund sin­ken­der Schü­ler­zah­len an den Be­rufs­kol­legs und durch Be­wirt­schaf­tungs­maß­nah­men des EBS ge­genü­ber der Pla­nung zwar um 347.000 Euro ge­rin­ger aus­ge­fal­len, im Ver­gleich zu 2015 je­doch um 124.000 Euro ge­stie­gen. Bei den Ener­gie­kos­ten (rd. 1,4 Mil­lio­nen Eu­ro) ist es dem EBS ge­lun­gen, ge­genü­ber dem An­satz rund 251.000 Euro ein­zu­spa­ren. Ein für den Be­triebs­lei­ter be­son­ders er­freu­li­ches Er­geb­nis: "Hier zeigt sich, dass die In­ves­ti­tio­nen in den Kli­ma­schutz und die wei­te­ren Maß­nah­men des Ener­gie­ma­na­ge­ments nach­hal­tig Wir­kung zei­gen". Auch bei den Per­so­nal­auf­wen­dun­gen (5,3 Mil­lio­nen Eu­ro) hat der EBS rund 200.000 Euro we­ni­ger aus­ge­ge­ben als ge­plant. Die Er­trags­seite der Jah­res­rech­nung wird zwar do­mi­niert von den Zu­wei­sun­gen des Krei­ses (18,75 Mil­lio­nen Eu­ro), al­ler­dings ge­win­nen die selbst er­wirt­schaf­te­ten sons­ti­gen be­trieb­li­chen Er­träge im­mer mehr an Be­deu­tung. So konnte der EBS in 2016 be­trieb­li­che Er­träge in ei­ner Ge­samt­höhe von 25,6 Mil­lio­nen Euro ver­bu­chen. Bi­lanz­vo­lu­men 138,9 Mil­lio­nen Euro - Schul­den­stand um 4,1 Mil­lio­nen Euro ge­senkt Die Bi­lanz des EBS weist Ende 2016 138,9 Mil­lio­nen Euro aus. Als be­son­ders an­la­gen­in­ten­si­ver Be­trieb beläuft sich al­lein das An­la­gen­ver­mö­gen auf 138 Mil­lio­nen, das sind 99,4 Pro­zent des Ge­samt­bi­lan­z­wer­tes. Dem­ge­genü­ber ste­hen das Ei­gen­ka­pi­tal mit 65,4 Mil­lio­nen Euro und Son­der­pos­ten mit 38,6 Mil­lio­nen Eu­ro. Die er­wei­terte Ei­gen­ka­pi­tal­quote beläuft sich so auf 74,8 Pro­zent und konnte ge­genü­ber 2015 um 1,7 Pro­zent ge­stei­gert wer­den. Trotz In­ves­ti­tio­nen in Höhe von 4 Mil­lio­nen Euro konnte der EBS in 2016 den Schul­den­stand um 4,1 Mil­lio­nen Euro auf 27,1 Mil­lio­nen Euro sen­ken.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden