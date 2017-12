Kooperation vertraglich besiegelt

Digitale Modellregion macht sich Anfang des nächsten Jahres auf den Weg

Det­mol­d/­Kreis Lip­pe. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl, Land­rat Man­fred Mül­ler, Pa­der­borns Bür­ger­meis­ter Mi­chael Dreier und Wer­ner Peitz (Bür­ger­meis­ter von Del­brück) ha­ben vor Weih­nach­ten den Ko­ope­ra­ti­ons­ver­trag zur Di­gi­ta­len Mo­dell­re­gion Ost­west­fa­len-Lippe un­ter­zeich­net. Da­mit ist der Start­schuss für das Pro­jekt ge­fal­len.Als ers­ter Schritt wird sich die Steue­rungs­gruppe des Pro­jek­tes, das so ge­nannte Di­gi­tal Board, An­fang kom­men­den Jah­res zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung tref­fen. Ne­ben den Ver­trags­un­ter­zeich­nern gehören Ver­tre­ter aus Wirt­schaft, For­schung und wei­te­ren Ver­wal­tun­gen da­zu. Die Steue­rungs­gruppe ent­schei­det künf­tig darü­ber, wel­che För­deran­träge ein­ge­reicht wer­den. Be­wil­li­gungs­behörde ist die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Eben­falls An­fang des Jah­res soll ein Pro­jekt­büro bei der Stadt Pa­der­born ein­ge­rich­tet wer­den. Ihre Fach­leute be­ra­ten künf­tige An­trag­stel­ler und be­rei­ten die För­deran­träge vor. Der­zeit ent­steht eine För­der­richt­li­nie, die re­gelt, wer einen An­trag stel­len kann. Pa­der­borns Bür­ger­meis­ter Mi­chael Dreier sieht die Un­ter­zeich­nung der Ko­ope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung als einen wich­ti­gen Schritt auf dem Weg zur di­gi­ta­len Mo­dell­re­gion. Pa­der­born ü­ber­nehme gerne den Vor­sitz in dem Di­gi­tal­board OWL und die Ver­ant­wor­tung als Leit­kom­mune für Ost­west­fa­len-Lip­pe. "Wir kön­nen da­bei auf zahl­rei­che gute Pro­jek­ti­deen zurück­grei­fen, aber vor al­lem an ein trag­fähi­ges und ein­zig­ar­ti­ges Netz­werk von Un­ter­stüt­zern an­knüp­fen. Die di­gi­tale Mo­dell­re­gion kann zei­gen, wie die Di­gi­ta­li­sie­rung in der Ver­wal­tung, in Stadt und Re­gion zum Wohle der Bür­ger ge­lin­gen kann und durch einen of­fe­nen Trans­fer wei­tere Kom­mu­nen von den ge­won­ne­nen Er­kennt­nis­sen in der Mo­dell­re­gion pro­fi­tie­ren kön­nen", er­klärte Dreier bei der Ver­trags­un­ter­zei­chung. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl be­ton­te, dass die För­der­in­itia­tive in Ost­west­fa­len-Lippe auf sehr gute Aus­gangs­be­din­gun­gen tref­fe. So habe die Re­gion im Be­reich ‚­In­dus­trie 4.0‘ be­reits ge­zeigt, wel­che In­no­va­ti­ons­kraft in ihr stecke. "­Mit der Di­gi­ta­len Mo­dell­re­gion tra­gen wir diese In­no­va­ti­ons­kraft in wei­tere Le­bens­be­rei­che und in die Ver­wal­tung hin­ein. Die Be­zirks­re­gie­rung wird alle Be­tei­lig­ten da­bei nach Kräf­ten un­ter­stüt­zen", so Tho­mann-Stahl Die Di­gi­tale Mo­dell­re­gion Ost­west­fa­len-Lippe treibt die Di­gi­ta­li­sie­rung in den Be­rei­chen öf­fent­li­che Ver­wal­tung und Stadt­ent­wick­lung vor­an. Zur Stadt­ent­wick­lung gehören ins­be­son­dere die Le­bens­be­rei­che Ener­gie, Ge­sund­heit, Ver­kehr, Bil­dung, Han­del, Si­cher­heit, Tou­ris­mus und Le­bens­qua­lität. Im Mit­tel­punkt steht die Ent­wick­lung kom­ple­xer Pi­lot­pro­jek­te, die sich an vor­bild­li­chen tech­ni­schen Lö­sun­gen ("­Best Prac­ti­ce") ori­en­tie­ren und die For­schungs­po­ten­ziale der Re­gion ein­be­zie­hen.­Die ge­för­der­ten Pro­jekte soll­ten Lö­sun­gen ent­wi­ckeln, die sek­torü­ber­grei­fend, ü­ber­trag­bar und ska­lier­bar sind. Bür­ger, Ver­ei­ne, Ver­bän­de, Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Ver­wal­tung sol­len so ge­nannte Smart-City-Lö­sun­gen ent­wi­ckeln, die in Stadt und Re­gion ge­tes­tet und eta­bliert wer­den.­Die Di­gi­tale Mo­dell­re­gion Ost­west­fa­len-Lippe ist die erste In­itia­tive ih­rer Art in Nord­rhein-West­fa­len. Das Land NRW för­dert Pro­jekte in der Mo­dell­re­gion in den kom­men­den Jah­ren mit um­fang­rei­chen Mit­teln. Die Stadt Pa­der­born ü­ber­nimmt die Rolle der Leit­kom­mu­ne. Sie ar­bei­tet eng mit dem Kreis Pa­der­born, der Stadt Del­brück und der Be­zirks­re­gie­rung zu­sam­men.

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

