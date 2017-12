Alle Jahre wieder

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zu ei­nem Weih­nachts­got­tes­dienst für Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene la­den Det­mol­der Kir­chen­ge­mein­den und der CVJM am Sams­tag, 23. De­zem­ber, um 20 Uhr in die Chris­tus­kir­che in Det­mold (Kai­ser-Wil­helm-Platz) ein. Der Got­tes­dienst zum Thema "Alle Jahre wie­der­?!" ist be­son­ders auf junge Leute zu­ge­schnit­ten, aber auch alle an­de­ren sind natür­lich herz­lich will­kom­men. Eine Pro­jekt­band wird spie­len, der Got­tes­dienst wird auf You­tube ge­stre­amt und die Got­tes­dienst­be­su­cher kön­nen sich per Smart­phone be­tei­li­gen. Vor und nach dem Got­tes­dienst lädt das Team zu Punsch, Kek­sen und Ge­sprächen im Kirch­turm ein. Die­je­ni­gen, die nicht nach Det­mold kom­men kön­nen, fin­den auf "ww­w.evan­gelip­pisch.­de" den Li­ve­stre­am.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

