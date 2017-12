Keine Auszeiten

Autobahnmeisterei auch zu Weihnachten im Einsatz

Her­ford/­Kreis Lippe (no­k). Die Au­to­bahn ist ihr Ar­beits­platz. Sie be­rei­ten Rei­sen­den, Be­rufs­pend­lern und an­de­ren Kraft­fah­rern den Weg. Bei Ver­kehrs­un­fäl­len und in Bau­stel­len si­chern sie die Ge­fah­renstel­len ab und er­le­di­gen die Auf­räum­ar­bei­ten in die­sen Be­rei­chen, sie führen In­stand­set­zungs- oder auch Mar­kie­rungs­ar­bei­ten auf den viel be­fah­re­nen Fern­straßen durch, pfle­gen die Grün­flächen ent­lang Fahr­bah­nen und be­freien die Straßen so­wie de­ren Rän­der und Park­plätze von dem Un­rat, den arg­lose Zeit­ge­nos­sen hin­ter­las­sen ha­ben. Zu den we­sent­li­chen Auf­ga­ben des 30-köp­fi­gen Teams der Au­to­bahn­meis­te­rei (AM) Her­ford – dar­un­ter auch zwei Straßen­wär­te­rin­nen und vier Aus­zu­bil­dende – gehört in die­sen Ta­gen der Win­ter­dienst. Bei Schnee und Eis sind die Mit­ar­bei­ter(in­nen) des Lan­des­be­trie­bes Straßen NRW na­hezu pau­sen­los im Ein­satz. Nicht zu­letzt des­halb hält sich für Be­triebs­dienst­lei­ter Ste­fan Meyer der Wunsch nach "Weißer Weih­nacht" in Gren­zen. Gleich­wohl ist die Riege der Straßen­wär­ter(in­nen) auf den Win­ter­ein­bruch bes­tens gerüs­tet. Das Salz­la­ger und die So­leauf­be­rei­tungs­an­lage sind voll, die Fahr­zeuge ein­satz­be­reit und die Dienst­pläne ge­schrie­ben. Die erste Be­währungs­probe im noch jun­gen Win­ter hat das Team von Ste­fan Meyer be­reits hin­ter sich. Bis zu dreißig Zen­ti­me­ter Neu­schnee sorg­ten am Nach­mit­tag des zwei­ten Ad­vents­sonn­ta­ges für den ers­ten Großein­satz. "­Bei so dich­tem Schnee­fall in kür­zes­ter Zeit sind un­sere Mög­lich­kei­ten natür­lich auch nur be­grenzt. Mit den zum Räum- und Streu­dienst be­reit ste­hen­den 6 Fahr­zeu­gen kön­nen wir in un­se­rem Ein­satz­ge­biet, auch wenn es sich die be­trof­fe­nen Au­to­fah­rer si­cher wün­schen, natür­lich nicht ü­ber­all gleich­zei­tig sein", sagt Ste­fan Meyer und ap­pel­liert da­mit auch an das nicht im­mer vor­han­dene Ver­ständ­nis der Ver­kehrs­teil­neh­mer. Das Ein­satz­ge­biet der Au­to­bahn­meis­te­rei Her­ford er­streckt sich auf der A 2 vom Au­to­bahn­kreuz Bie­le­feld bis zur nie­der­säch­si­schen Lan­des­grenze und auf der A30 vom Au­to­bahn­kreuz Bad Oeyn­hau­sen eben­falls bis zur Lan­des­gren­ze. Dazu gehören auch 5 Au­to­bahn­park­plätze so­wie die neuen Tank- und Ra­st­an­la­gen an der A 2. Darü­ber hin­aus wer­den auch die Orts­durch­fahrt Bad Oeyn­hau­sen und die B 66 rund um die An­schluss­stelle Bie­le­feld Ost vom Her­for­der Team be­treut. Er­staun­lich hoch (ü­ber 230) ist die Zahl der Brü­cken und Ü­ber­führun­gen im ge­sam­ten Ein­satz­ge­biet. Da weite Teile der Au­to­bahn­stre­cken drei­spu­rig an­ge­legt sind, müs­sen die Mit­ar­bei­ter im Räum- und Streu­dienst weite Di­stan­zen zurück­le­gen. Um bei­spiels­weise das An­schluss­stelle Bie­le­feld-Ost auf al­len Fahr­spu­ren und Sei­ten­ar­men kom­plett ab­zu­streu­en, müs­sen die Fahr­zeuge des Win­ter­diens­tes weit ü­ber 100 Ki­lo­me­ter zurück­le­gen. Zu den Schlüs­sel­stel­len im Win­ter­dienst gehört im Be­reich des ost­west­fä­li­schen Au­to­bahn­net­zes natür­lich der Bie­le­fel­der Berg. Die dort in­stal­lierte Tau­mit­tel­sprüh­an­lage beugt zur kal­ten Jah­res­zeit der Eis­bil­dung vor. "Eine Schneeräu­m­an­lage ist dies al­ler­dings nicht", er­klärt der AM-Be­triebs­dienst­lei­ter. Bei so hef­ti­gem Schnee­fall wie am zwei­ten Ad­vent ist schwe­res Räum­gerät ge­fragt. Eine durch das hohe Ver­kehrs­auf­kom­men auf der A 2 sehr schnell fest­ge­fah­rene Schnee­de­cke führte an die­sem Tag zu ei­ner kurz­fris­ti­gen, vor­sorg­li­chen Sper­rung. Da­mit auf glat­ten Un­ter­grund keine LKWs am Berg hän­gen blei­ben und dann letzt­lich so­gar meh­rere Fahr­spu­ren blo­ckiert sind, muss die Fahr­bahn geräumt sein. Schnee und Eis hal­ten die Straßen­wär­ter im Win­ter zwar auf Trab, be­deu­ten aber nicht im­mer die größten Pro­ble­me. Für diese sor­gen oft und im­mer häu­fi­ger rück­sichts­lo­se, egois­ti­sche und we­nig vor­aus­schau­ende Ver­kehrs­teil­neh­mer. Ob im Win­ter­dienst, bei Ab­si­che­rungs­ar­bei­ten oder an­de­ren Einsät­zen ha­ben es die Mit­ar­bei­ter der Au­to­bahn­meis­te­rei trotz Gelb­licht und mar­kan­ter Fahr­zeuge im­mer schwe­rer, sich bei ei­nem Stau "nach vorne zu ar­bei­ten". "Das Bil­den ei­ner Ret­tungs­gasse ist für viele Au­to­fah­rer schein­bar an sich schon ein Pro­blem. Das nicht nur Ret­tungs­fahr­zeu­ge, son­dern auch wir, die Pan­nen­dienste vom ADAC oder auch Ab­schlepp­fahr­zeuge diese nut­zen müs­sen, um den Stau auf­zulö­sen, scheint sich noch we­ni­ger Men­schen zu er­schließen", er­klärt der stell­ver­tre­tende Be­triebs­dienst­lei­ter der Au­to­bahn­meis­te­rei, Hol­ger Krau­se, ge­genü­ber die­ser Zei­tung. In höchs­tens ei­nem von 10 Fäl­len werde den Fahr­zeu­gen durch­gän­gig freie Fahrt ein­geräumt. "Es muss doch ei­gent­lich je­den im Stau ste­hen­den Au­to­fah­rer klar sein, dass wir uns durch die Gasse nach vorne ar­bei­ten müs­sen, um mit daran zu hel­fen, einen Stau auf­zulö­sen". Ähn­lich geht es auch den Pan­nen­dienst­hel­fern des AD­AC. Auch ih­nen wird von igno­ran­ten Ver­kehrs­teil­neh­mern im­mer wie­der die Zu­fahrt zur Ein­satz­stelle ver­sperrt. Die Ak­zep­tanz von Blau­licht und Mar­tins­horn schei­nen in die­sem Zu­sam­men­hang zwar noch et­was größer zu sein, doch auch selbst Po­li­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst sind sol­chen Blo­cka­den im­mer wie­der aus­ge­setzt. Im­mer häu­fi­ger wird de­ren Ar­beit auch von Gaf­fern be­hin­dert, die sich "im Ein­satz für die so­zia­len Me­dien" durch Gas­sen, Stand­strei­fen oder sons­tige Lü­cken mit Smart­pho­nes be­waff­net, bis zu Un­fall­stel­len vor­drän­geln. Bei ei­nem vor­weih­nacht­li­chen Be­such be­dankte sich der ADAC Ost­west­fa­len-Lippe mit sei­nem Vor­stand Ver­kehr, Heinz Sas­se, und Pres­se­spre­cher Ralf Col­latz und Straßen­wacht-Mit­ar­bei­ter Sa­scha Mül­ler im Na­men al­ler Mit­glie­der beim Team der AM Her­ford für die gute Zu­sam­men­ar­beit. Ge­mein­sam ap­pel­lier­ten sie für mehr Ver­ständ­nis und To­le­ranz ge­genü­ber den Straßen­wär­tern, Pan­nen­dienst­lern und Ret­tungs­kräf­ten. AM-Be­triebs­dienst­lei­ter Ste­fan Meyer hat darü­ber hin­aus noch einen ganz be­son­de­ren Weih­nachts­wun­sch: Er bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um aus­rei­chen­den Si­cher­heits­ab­stand zu den Ar­bei­tern so­wie um an­ge­passte Ge­schwin­dig­kei­ten ins­be­son­dere in Bau­stel­len­be­rei­chen. Und da­von gibt es auf ost­west­fä­li­schen Fern­straßen auch im nächs­ten Jahr ei­ni­ge.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

Drucken | Versenden