"Neuer Altbau" wird ab den Osterferien saniert

Schüler müssen wegen PCB am Leopoldinum in Container umziehen

Det­mold (WAG). Bei Sa­nie­rungs­ar­bei­ten in den Som­mer­fe­rien ist am Leo­pol­di­num PCB ent­deckt wor­den. Da­her muss der "alte Neu­bau" nun grund­le­gend sa­niert wer­den. Am Mitt­wochnach­mit­tag in­for­mierte die Ver­wal­tung Leh­rer, Schü­ler und El­tern ü­ber die ge­plante Maß­nah­me, die in den nächs­ten Os­ter­fe­rien be­gin­nen soll. Die Schü­ler müs­sen während­des­sen in Con­tai­ner um­zie­hen. Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler kün­digte an, das Ge­bäude so­lange sa­nie­ren zu las­sen, bis die Mes­sun­gen den Grenz­wert wie­der un­ter­schrei­ten. "Wir wis­sen mitt­ler­wei­le, wie wir mit dem Thema um­ge­hen müs­sen", er­gänzte Thors­ten Holl­mann, Fach­ge­biets­lei­ter für Im­mo­bi­li­en. Im­mer­hin tau­che der Schad­stoff im­mer mal wie­der in äl­te­ren Ge­bäu­den auf. Laut Sa­nie­rungs­kon­zept be­stehe kein aku­ter Hand­lungs­be­darf für den al­ten Neu­bau. "­Die Sa­nie­rung der be­las­te­ten PCB-Fu­gen in der Turn­halle konnte er­folg­reich ab­ge­schlos­sen wer­den", hier seien keine wei­te­ren Maß­nah­men not­wen­dig, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung der Stadt. Eine wei­tere Mes­sung habe al­ler­dings stark schwan­kende Werte in den Fachräu­men er­ge­ben. Be­son­ders auf­fäl­lig wa­ren nach An­ga­ben der Stadt­ver­wal­tung die Che­mieräu­me. Da­mit müsse man mit­tel­fris­tig den "al­ten Neu­bau" kernsa­nie­ren. In Ab­stim­mung mit der Schule sol­len die Sa­nie­rungs­be­rei­che fest­ge­legt wer­den, ge­plant sei eine Ab­ar­bei­tung nach Trak­ten, nicht nach Eta­gen. Bau­be­ginn soll in den Os­ter­fe­rien 2018 sein, bis zu zwei Jahre könnte es ins­ge­samt dau­ern. "Wir müs­sen während des lau­fen­den Schul­be­triebs ar­bei­ten, da der Zeit­rah­men we­gen stän­di­ger Mess­ak­tua­li­sie­run­gen nicht ab­zu­schät­zen ist", er­klärte Sach­ver­stän­di­ger Mi­chael Obe­loer. Die De­tail­pla­nung ein­sch­ließ­lich Zeit­pla­nung und Kos­ten­schät­zung soll bis Mai 2018 vor­lie­gen, so­dass die not­wen­di­gen fi­nan­zi­el­len Mit­tel im Bud­get 2019/2020 berück­sich­tigt wer­den kön­nen. Der Un­ter­richt wird während der Sa­nie­rung in ein "­Con­tai­ner­dor­f" ver­legt, er­gänzte Ralf Pe­ter von der Schul­ver­wal­tung. ­Zunächst sol­len laut Obe­loer So­fort­maß­nah­men hel­fen. So wür­den durch das Ab­kle­ben der Fu­gen, die gründ­li­che Rei­ni­gung des Mo­bi­li­ars und zu­sätz­li­ches Lüf­ten die Werte si­gni­fi­kant ge­senkt we­den kön­nen. Ent­spre­chende Maß­nah­men werde er ein­lei­ten las­sen, ver­sprach Bür­ger­meis­ter Hel­ler. Der Aus­tausch wei­te­rer Fens­ter sei zunächst nicht vor­ge­se­hen. ­Die Leh­rer der be­son­ders be­las­te­ten Che­mie- und Phy­sik­trakte bemän­geln, dass die Emp­feh­lung des re­gel­mäßi­gen Lüf­tens so nicht um­setz­bar sei. "Für die al­ten Fens­ter gibt es nicht ein­mal Schlüs­sel, und wenn doch, las­sen sie sich nur kip­pen, nicht öff­nen", be­rich­tet Phy­sik­leh­rer Marc van der Schmidt. Den­noch fin­det Schul­lei­te­rin Jutta Pos­selt auch mo­ti­vie­rende Wor­te: "Ich hatte mir die letz­ten Jahre vor mei­ner Pen­sio­nie­rung zwar auch an­ders vor­ge­stellt, aber ich denke der Aus­blick auf einen mo­der­nen, schi­cken "­Neuen Alt­bau" hat ja auch viel Loh­nens­wer­tes an sich." ­Die Stadt Det­mold si­cherte al­len Be­tei­lig­ten die größt­mög­li­che Un­ter­stüt­zung zu. "Es wird al­les Not­wen­dige ge­tan, um den ge­sund­heit­li­chen Schutz der Schü­le­rin­nen und Schü­ler so­wie den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in der Schule si­cher­zu­stel­len", so ab­sch­ließend Det­molds Tech­ni­scher Bei­ge­ord­ne­ter Tho­mas Lam­me­ring. Wei­tere In­fos gibt es un­ter "ww­w.­det­mol­d.­de".

vom 27.12.2017 | Ausgabe-Nr. 52A

