Kontrolle verloren

Lem­go. Ein jun­ger Fah­rer ist am Diens­tag­mor­gen mit sei­nem PKW von der Her­for­der Straße ab­ge­kom­men und ver­un­fallt. Er kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen da­von. Der 20-Jäh­rige war ge­gen 1 Uhr in Rich­tung Lemgo un­ter­wegs und ver­lor nach dem Pas­sie­ren der Am­pel am Ü­ber­gang zur B 238 die Kon­trolle ü­ber sei­nen Au­di. Der Wa­gen kam von der Straße ab und krachte mehr oder we­ni­ger un­ge­bremst in eine Bö­schung. Der Fah­rer ist vor­sorg­lich zur Be­ob­ach­tung ins Kli­ni­kum ge­bracht wor­den. Am Audi ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 20.000 Eu­ro.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

