Durch Autotür zu Fall gebracht

Lem­go. Eine 49-jäh­rige Rad­le­rin ist be­reits am Mitt­wo­ch, 6. De­zem­ber auf der "­Breite Straße" durch eine geöff­nete Au­totür ver­letzt wor­den. Die Po­li­zei sucht nun Zeu­gen, die den Un­fall be­ob­ach­tet ha­ben. Die Frau ra­delte ge­gen 19 Uhr in Rich­tung Kra­mer­straße. Kurz be­vor sie die Kreu­zung Schuh­straße er­reicht hat­te, pas­sierte sie einen vor der ro­ten Am­pel hal­ten­den PKW. An die­sem öff­nete sich plötz­lich die Bei­fahrer­tür und die 49-Jäh­rige prallte ge­gen die Tür. Sie fiel zu Bo­den. Der Bei­fah­rer des Wa­gens stieg aus und frag­te, ob et­was pas­siert sei. Die Rad­fah­re­rin rap­pelte sich wie­der auf und gab an, dass of­fen­sicht­lich al­les okay sei. Nach dem Vor­fall bog der un­be­kannte Fah­rer des Au­tos nach links in die Stift­straße ab und ver­schwand. Später stell­ten sich bei der 49-Jäh­ri­gen ge­sund­heit­li­che Kom­pli­ka­tio­nen ein und sie musste zur Be­ob­ach­tung ins Kli­ni­kum. Die Po­li­zei bit­tet nun Zeu­gen, die den Un­fall be­ob­ach­tet ha­ben und et­was zu dem Fahr­zeug oder den In­sas­sen sa­gen kön­nen, sich bei der Po­li­zei Lemgo un­ter der Ruf­num­mer (05261) 9330 zu mel­den.

vom 23.12.2017 | Ausgabe-Nr. 51B

