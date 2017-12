Kinder spendeten für die "Tafel"

Grundschüler trennen sich von Spielzeug, um anderen eine Freude zu bereiten

Leo­polds­höhe (k­d). Kin­der der Grund­schule Nord in Leo­polds­höhe ha­ben auch in die­sem Jahr Le­bens­mit­tel und Spiel­zeug ge­sam­melt, in Päck­chen ver­packt und an die "­Ta­fel"ü­ber­ge­ben. Die Ak­tion fand be­reits zum zehn­ten Mal statt.

Die Kin­der der Be­treu­ungs­gruppe "Acht-bis-Eins" un­ter­stüt­zen die Leo­polds­höher Aus­ga­be­stelle der "­Ta­fel" Bad Sal­zu­flen, seit sie vor zehn Jah­ren den Be­trieb auf­nahm. In die­sem Jahr ist noch eine der Of­fe­nen-Ganz­tags­grup­pen hin­zu­ge­kom­men. Acht große Obst­kis­ten konn­ten ge­füllt wer­den. In frühe­ren Jah­ren wa­ren es so viele Päck­chen, das die eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter der "­Ta­fel" zwei Mal fah­ren muss­ten, um sie ab­zu­ho­len, in die­sem Jahr reichte je­doch eine Fahrt. Auf An­re­gung ih­rer Be­treue­rin­nen Ha­nia Har­telt, Na­ta­lia Klas­sen und Bir­git Wa­chen­feld hat­ten die Kin­der ü­ber­legt, wel­ches ih­rer Spiel­zeuge sie ent­beh­ren könn­ten und pack­ten es zu­sam­men mit ei­ni­gen halt­ba­ren Le­bens­mit­teln in die Kis­te. Außer­dem back­ten sie mit ih­ren El­tern Weih­nachtsplätz­chen und bas­tel­ten während der Be­treu­ungs­zeit En­gel. Die "­Ta­fel"-Mit­glie­der Ernst-Udo Blö­baum und Mo­nika Ja­cobi hol­ten die Ge­schenke ab. Sie be­dank­ten sich für das En­ga­ge­ment der Kin­der und dafür, dass sie sich von ih­rem lieb­ge­wor­de­nen Spiel­zeug ge­trennt ha­ben. Blö­baum und Ja­cobi erzähl­ten ei­ni­ges ü­ber die "­Ta­fel" und er­klär­ten, an wen die Ge­schenke ver­teilt wer­den. Dann ging es wei­ter zur Leo­polds­höher Aus­ga­be­stelle in Ase­mis­sen. Dort konn­ten am 13. De­zem­ber, den gan­zen Tag ü­ber, Weih­nachts­kis­ten ab­ge­ge­ben wer­den. Mit den Ge­schen­ken sollte den "­Ta­fel"-Kun­den aus Oer­ling­hau­sen und Leo­polds­höhe so­wie de­ren Kin­dern zu Weih­nach­ten eine be­son­dere Freude be­rei­tet wer­den.

