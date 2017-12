Betrugsmaschen unter der Lupe

Informationsveranstaltung für SinfoL-Ehrenamtliche

Kreis LIp­pe/­Det­mold. Ge­rade in der Vor­weih­nachts­zeit er­schlei­chen sich Trick­diebe viel Geld von äl­te­ren Men­schen.

Der Se­nio­ren­in­for­ma­ti­ons­dienst des Krei­ses Lippe (S­in­foL) hat da­her seine eh­ren­amt­li­chen Mit­ar­bei­ter zu ei­ner Auf­klärungs­ver­an­stal­tung ins Kreis­haus ein­ge­la­den. Bei dem Tref­fen in­for­mierte Kri­mi­nal­haupt­kom­missar Joa­chim Pe­ters die rund 40 Teil­neh­mer ü­ber die Vor­ge­hens­weise der Be­trü­ger. Der Vor­trag sollte dazu bei­tra­gen, die Eh­ren­amt­li­chen für das Thema Kri­mi­nal­prä­ven­tion zu sen­si­bi­li­sie­ren. "Un­sere Frei­wil­li­gen er­rei­chen die äl­tere Ge­ne­ra­tion. Ihre auf­ge­frisch­ten Kennt­nisse kön­nen sie mit den Se­nio­ren tei­len und dazu bei­tra­gen, dass Se­nio­ren kri­ti­sche Si­tua­tio­nen bes­ser er­ken­nen", er­klärte Mi­chaela Ot­te­mei­er, Pro­jekt­lei­te­rin von Sin­foL. Aus sei­nem Be­rufs­all­tag konnte Pe­ters be­rich­ten, dass im Mo­ment vor al­lem falsche Po­li­zis­ten ver­su­chen, Leute zu be­trü­gen. All­ge­mein sind Tricks an der Haustür im­mer noch bei den Tätern be­liebt: Mit ver­schie­de­nen Ge­schich­ten er­lan­gen sie Zu­gang zu Häu­sern und Woh­nun­gen. Wenn die Be­woh­ner ab­ge­lenkt sind, klauen sie Wert­ge­genstände und Geld. Mi­chaela Ot­te­meier war er­freut, dass viele Sin­foL-Mit­ar­bei­ter der Ein­la­dung ins Kreis­haus ge­folgt sind: "Wir wol­len un­sere Eh­ren­amt­li­chen bei ih­rer Ar­beit best­mög­lich un­ter­stüt­zen. Mit sol­chen Ver­an­stal­tun­gen kön­nen wir sie wei­ter­bil­den und da­mit un­ser Be­ra­tungs­an­ge­bot er­wei­tern." Rund 60 Frei­wil­lige sind der­zeit für Sin­foL ak­tiv. Sie be­su­chen in Au­gust­dorf, Schie­der-Schwa­len­berg, Blom­berg, Schöt­mar und im Kal­le­tal Se­nio­ren ü­ber 70 Jahre in ih­rem zu Hau­se, in­for­mie­ren sie ü­ber wohn­ort­nahe An­ge­bote und er­mög­li­chen den äl­te­ren Men­schen eine Teil­habe am so­zia­len Le­ben.

vom 16.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50B

Drucken | Versenden