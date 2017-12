Blomberger Dörfer haben Zukunft

Bürgermeister würdigt erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme

Blom­berg. Im Stadt­rat hat Bür­ger­meis­ter Klaus Geise die er­folg­rei­che Teil­nahme der vier Blom­ber­ger Orts­teile Dal­born, Do­nop, Großen­marpe und Wel­len­trup beim dies­jäh­ri­gen Kreis­wett­be­werb "Un­ser Dorf hat Zu­kunft" ge­wür­digt. Un­ter den ins­ge­samt 20 lip­pi­schen Teil­neh­mern ha­ben die Orts­teile Dal­born und Do­nop das "­Sie­ger­trepp­chen" mit ei­nem her­vor­ra­gen­den vier­ten Platz nur knapp ver­passt und auch Großen­marpe und Wel­len­trup schnit­ten mit ei­nem ach­ten und zwölf­ten Platz sehr be­acht­lich ab. Zu­dem gin­gen drei Son­der­preise an Fir­men und In­itia­ti­ven in den Blom­ber­ger Dör­fern. In sei­ner Lau­da­tion be­tonte Gei­se, dass es letzt­end­lich aber nicht nur um eine gute Plat­zie­rung geht: "Es geht vor al­lem dar­um, die Zu­kunft un­se­rer Dör­fer zu ge­stal­ten, denn sie ste­hen durch die de­mo­gra­fi­sche Ent­wick­lung und den all­ge­mei­nen Struk­tur­wan­del vor großen Her­aus­for­de­run­gen. Da­her braucht es im­mer wie­der An­stren­gun­gen, die dör­f­li­chen Struk­tu­ren zu er­hal­ten und wei­ter­zu­ent­wi­ckeln, Per­spek­ti­ven zu ge­ben und das Ge­mein­schafts­le­ben zu stär­ken." ­Die­ser Auf­gabe ha­ben sich die vier Blom­ber­ger Orts­teile in be­son­de­rem Maße ge­stellt und dement­spre­chend er­folg­reich beim Wett­be­werb ab­ge­schnit­ten. Mit dem Glück­wunsch zur er­folg­rei­chen Teil­nahme auch im Na­men des Blom­ber­ger Ra­tes ver­band Geise die Auf­for­de­rung an die Dör­fer, die Zu­kunft wei­ter­hin er­folg­reich mit­zu­ge­stal­ten und mit Ge­mein­schafts­leis­tun­gen und ei­nem gu­tem Zu­sam­men­halt zu ü­ber­zeu­gen.

vom 16.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50B

