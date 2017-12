Stockbrot, Brezeln und Bigos

In Leopoldshöhe war es den Besuchern des Adventsmarktes etwas zu kalt

Leo­polds­höhe (k­d). Gut durch­ge­fro­ren wa­ren die Be­su­cher des Ad­vents­mark­tes rund um die Kir­che in Leo­polds­höhe. Zum Auf­wär­men bei dem kal­ten und reg­ne­ri­schen Wet­ter war je­doch aus­rei­chend Glühwein im An­ge­bot.

Li­köre mit Brat­ap­fel- und Him­beer­ge­schmack, ge­brannte Man­deln, Es­sig und Öle hat­ten die El­tern der Kin­der­ta­gesstätte Greste selbst her­ge­stellt und an­spre­chend ver­packt. Jetzt stan­den die Frauen vom El­tern­bei­rat in ih­rer Holz­hütte und war­te­ten auf In­ter­es­sen­ten. Der Re­gen und die Kälte habe ei­nige Leo­polds­höher von ei­nem Gang ü­ber den Markt ab­ge­hal­ten, mein­ten sie. Auch die Kauf­laune sei deut­lich ge­dämpft. Die Wa­ren müs­sen den­noch nicht ent­sorgt wer­den. Da in den nächs­ten Ta­gen noch in­terne Weih­nachts­fei­ern für El­tern und Groß­el­tern statt­fin­den, kön­nen die hübsch de­ko­rier­ten Klei­nig­kei­ten, die sich auch als Ge­schenke eig­nen, er­neut an­ge­bo­ten wer­den. Kin­der üb­ten sich im Stock­brot­ba­cken an lan­gen Stan­gen ü­ber dem of­fe­nen La­ger­feu­er. Der Part­ner­schafts­ver­ein Leo­polds­höhe bot un­ter an­de­rem Bre­zeln und das pol­ni­sche Na­tio­nal­ge­richt Bi­gos an, beim Deut­schen Ro­ten Kreuz gab es Glühwein und die Frei­kir­che grillte Pu­ten­schasch­lik. Das Re­gen­bo­gen Kin­der­land Schu­cken­baum war ebenso ver­tre­ten wie die Men­no­ni­ten-Kir­chen­ge­mein­de. Im Rat­haus-Foyer wa­ren die Be­su­cher vor dem Wet­ter gut ge­schützt. Der Ein­gangs­be­reich diente als Ca­fe­te­ria für selbst­ge­ba­cke­nen Ku­chen. In der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­che tra­ten zu Be­ginn des Nach­mit­tags Schü­le­rin­nen und Schü­ler der christ­li­chen Mu­sik­schule Leo­polds­höhe auf. An­sch­ließend sorg­ten dann der Kir­chen­chor und das Kam­mer­or­che­s­ter der Men­no­ni­ten-Ge­meinde für mu­si­ka­li­sche Un­ter­hal­tung. Nach den Kon­zer­ten führ­ten Mit­glie­der der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr den Fa­cke­lum­zug für die Kin­der an.

