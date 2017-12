Leos Kino zeigt "Lion"

Leo­polds­höhe (k­d). Beim Rück­blick auf das Ki­no­jahr 2017 darf der Zwei­kampf der dies­jäh­ri­gen Os­car-Ver­lei­hung nicht feh­len: das großar­tige Drama "­Lion" ge­gen das fan­tas­ti­sche Mus­cial "La­La­Lan­d". War es rich­tig, dass "La­La­Lan­d" fast alle Preise ab­räum­te, "­Lion" aber leer aus­ging? Wäre es um­ge­kehrt pas­sen­der ge­we­sen? In Leos Kino kön­nen sich die Zu­schauer selbst ein Bild von die­sen Fil­men, denn die eh­ren­amt­li­che In­itia­tive zeigt bei­de. "­Lion – Der lange Weg nach Hau­se" steht am Mon­tag, 18. De­zem­ber 2017, ab 19.30 Uhr im Fa­mi­li­en­zen­trum Leos auf dem Pro­gramm. Ein­lass ist ab 19 Uhr. Kar­ten kön­nen un­ter leos-ki­no@g­mx.de vor­be­stellt wer­den. Der Ein­tritt be­trägt 4,50 Eu­ro. Zum Ki­no­ge­burts­tag wird "La­La­Lan­d" dann am Sonn­tag, 14. Ja­nuar 2018, ge­zeigt.

vom 13.12.2017 | Ausgabe-Nr. 50A

